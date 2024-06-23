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Спорт ,  
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Хачанов третьим за один день из российских теннисистов проиграл финал

Карен Хачанов третьим за один день из российских теннисистов проиграл финал
Россиянин и американец Тейлор Фритц уступили в решающем матче в Лондоне британцу Нилу Скупски и новозеландцу Майклу Винусу. Кроме того, в Берлине Анна Калинская проиграла финал в одиночке, Вероника Кудерметова — в парах
Карен Хачанов и Тейлор Фритц
Карен Хачанов и Тейлор Фритц (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов и американец Тейлор Фритц не смогли завоевать титул на турнире ATP в Лондоне в парном разряде.

В финальном матче они уступили британцу Нилу Скупски и новозеландцу Майклу Винусу со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 8:10.

Хачанов занимает 138-е место в парном рейтинге ATP и 22-е — в одиночном. Фритц — 159-й в парах и 12-й в одиночках. Скупски расположился на 16-м месте в парном рейтинге, Винус — на 26-м.

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Анна Калинская

Скупски и Винус заработали за свою победу €138,55 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков. Хачанову и Фритцу достались €73,9 тыс. и 300 очков.

Хачанов стал уже третьим за день российским теннисистом, проигравшим финал. Ранее Вероника Кудерметова в паре с Чжань Хаоцин из Тайваня уступили в решающем матче в Берлине китаянкам Ван Синьюй и Чжэн Сайсай со счетом 2:6, 5:7, а Анна Калинская проиграла там же в финале в одиночном разряде американке Джессике Пегуле.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Карен Хачанов Вероника Кудерметова

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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