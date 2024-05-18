 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Спорт ,  
0 

Ферстаппен повторил 35-летний рекорд Сенны в «Формуле-1»

Ферстаппен выиграл восьмой поул подряд и повторил рекорд Сенны в «Формуле-1»
Пилот Red Bull выиграл квалификацию на Гран-при Эмилии-Романьи. С учетом прошлого сезона на счету голландца уже восемь поулов подряд, столько же было у бразильца Айртона Сенны
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен (Фото: Clive Rose / Getty Images)

Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем квалификации седьмого в сезоне этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Эмилии-Романьи.

Голландец выиграл свой 39-й в карьере поул и седьмой в нынешнем сезоне.

С учетом прошлого сезона на счету 26-летнего Ферстаппена уже восемь побед в квалификациях подряд. Он повторил рекорд бразильца Айртона Сенны, у которого также было восемь поулов подряд — с Гран-при Испании-1988 по Гран-при США-1989.

Ферстаппен побил рекорд Хэмилтона и Феттеля в «Формуле-1»
Спорт
Макс Ферстаппен

По семь поулов подряд было у Сенны (1990-1991), Алена Проста (1993), Михаэля Шумахера (2000-2001) и Льюиса Хэмилтона (2015).

Вторым на Гран-при Эмилии-Романьи будет стартовать австралиец Оскар Пиастри (McLaren), третьим — британец Ландо Норрис (McLaren).

Гонка Гран-при Эмилии-Романьи состоится 19 мая, начало — 16:00 мск.

Ферстаппен, чемпион трех последних сезонов, лидирует в личном зачете пилотов, набрав 136 очков. На втором месте — мексиканец Серхил Перес из Red Bull (103), на третьем — монегаск Шарль Леклер из Ferrari (98).

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
автоспорт Формула-1 Макс Ферстаппен

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Red Bull объявил об уходе создателя лучшего болида «Формулы-1»
Спорт
Ferrari изменила название команды в «Формуле-1» из-за спонсора
Спорт
Хюлькенберг покинет команду «Формулы-1» Haas и перейдет в Sauber
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
Суд арестовал €94 млн немецкого Commerzbank по иску «Русхимальянса» Бизнес, 18:48
Кудрин назвал важным этапом первый этап сделки по бизнесу «Яндекса» Бизнес, 18:32
«Байер» завершил сезон в чемпионате Германии без поражений Спорт, 18:27
Дубль Сулейманова принес «Локомотиву» победу над «Факелом» Спорт, 18:26
Разведка Китая заявила о раскрытии случаев шпионажа в космическом секторе Политика, 18:17
Белорусские пограничники нашли на границе с Польшей граждан Сомали Политика, 18:16
Ферстаппен повторил 35-летний рекорд Сенны в «Формуле-1» Спорт, 18:11
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Kan узнала о приостановке переговоров между Израилем и ХАМАС Политика, 17:52
Суд в Москве арестовал подростка, обвиняемого в убийстве домработницы Общество, 17:43
Гоночный автомобиль влетел в зрителей на соревнованиях в Ленобласти Спорт, 17:33
Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах Политика, 17:32
Экс-главком НАТО в Европе назвал большую угрозу США, чем Россия Политика, 17:31
На Украине запустили сервис электронной очереди в военкомат Политика, 17:25
Сотни фур перекрыли трассу Киев — Одесса из-за закона о мобилизации Политика, 17:01