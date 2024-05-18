Ферстаппен повторил 35-летний рекорд Сенны в «Формуле-1»
Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем квалификации седьмого в сезоне этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Эмилии-Романьи.
Голландец выиграл свой 39-й в карьере поул и седьмой в нынешнем сезоне.
С учетом прошлого сезона на счету 26-летнего Ферстаппена уже восемь побед в квалификациях подряд. Он повторил рекорд бразильца Айртона Сенны, у которого также было восемь поулов подряд — с Гран-при Испании-1988 по Гран-при США-1989.
По семь поулов подряд было у Сенны (1990-1991), Алена Проста (1993), Михаэля Шумахера (2000-2001) и Льюиса Хэмилтона (2015).
Вторым на Гран-при Эмилии-Романьи будет стартовать австралиец Оскар Пиастри (McLaren), третьим — британец Ландо Норрис (McLaren).
Гонка Гран-при Эмилии-Романьи состоится 19 мая, начало — 16:00 мск.
Ферстаппен, чемпион трех последних сезонов, лидирует в личном зачете пилотов, набрав 136 очков. На втором месте — мексиканец Серхил Перес из Red Bull (103), на третьем — монегаск Шарль Леклер из Ferrari (98).
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