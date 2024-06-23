Бывшая первая ракетка мира снялся с Уимблдона

Энди Маррей перенес операцию по поводу кисты позвоночника. Также под вопросом участие британца в Олимпиаде в Париже

Энди Маррей (Фото: Luke Walker / Getty Images for LTA)

Британский теннисист, экс-первая ракетка мира Энди Маррей снялся с Уимблдона из-за травмы. Об этом сообщается в аккаунте ATP в соцсети X.

«После операции по удалению кисты позвоночника Энди Мюррей, к сожалению, снялся с Уимблдона. Отдохни и выздоравливай, Энди, нам будет не хватать тебя там», — говорится в сообщении.

Маррей получил повреждение 19 июня в матче второго круга турнира ATP в Лондоне против австралийца Джордана Томпсона.

Уимблдон, третий в сезоне турнир «Большого шлема», пройдет с 1 по 14 июля. Также под вопросом участие Маррея в Олимпиаде в Париже, которая состоится с 26 июля по 11 августа.

Маррею 37 лет, он выиграл 46 турниров ATP, в том числе два раза побеждал на Уимблдоне и один раз на US Open. Сейчас он занимает 129-е место в мировом рейтинге.