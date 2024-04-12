Березуцкий рассказал, как Вагнер Лав пьяным сыграл матч за ЦСКА

Бывший футболист и тренер ЦСКА вспомнил историю, как бразильский нападающий в состоянии алкогольного опьянения вышел играть с «Ростовом» и даже забил два гола

Вагнер Лав, 2013 год (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Бывший футболист и тренер ЦСКА Алексей Березуцкий на YouTube-шоу «Это футбол, брат!» рассказал историю, как бразильский форвард Вагнер Лав сыграл матч за армейцев в состоянии алкогольного опьянения.

«У Вагнера была такая история, когда он был реально нетрезв. Он даже подошел к тренеру, по-моему, Леониду Викторовичу [Слуцкому], и сказал, что не в состоянии играть. Его очень долго уговаривали, он вышел, по-моему, c «Ростовом», один с правой забил, второй — с левой, и говорит: «Все, тренер, меняй меня». И пошел на лавочку, сел спокойно», — сказал Березуцкий.

Вагнеру Лаву 39 лет, он выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год (с перерывами на аренду) и в 2013 году. За армейский клуб форвард провел 259 матчей и забил 124 гола. С ЦСКА он трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, в сезоне 2004/05 помог команде завоевать Кубок УЕФА.

Сейчас Вагнер Лав выступает за бразильский клуб «Атлетико Гойяньенсе».

Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год, стал с командой шестикратным чемпионом России, завоевал семь Кубков России и Кубок УЕФА (2005). В 2021–2022 годах он был главным тренером ЦСКА.