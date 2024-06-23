Трамп предложил главе UFC создать бойцовскую лигу для мигрантов

Бывший президент рассказал, что это предложение не слишком понравилось Дэйне Уайту, но добавил, что это была его не самая худшая идея

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что предложил главе UFC Дэйне Уайту создать спортивную лигу единоборств для мигрантов, чтобы они могли сражаться друг с другом, сообщает New York Times.

«Тогда чемпион вашей лиги — это величайшие бойцы в мире — сразится с чемпионом из мигрантов? Я думаю, что парень-мигрант может победить! Вот насколько они круты», — рассказал Трамп, что он предложил Уайту.

По словам Трампа, Уайту не слишком понравилась эта идея. «Но это не самая худшая идея, которая у меня когда-либо была. Это жесткие люди», — добавил бывший президент.

Сам Уайт на субботнем турнире UFC в Саудовской Аравии подтвердил, что Трамп действительно сделал это предложение. «Это была шутка. Я видел, как все сходили с ума в интернете. Но да, он это сказал», — рассказал Уайт.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Главным соперником Трампа станет действующий глава государства демократ Джо Байден.