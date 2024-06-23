Глава UFC заявил, что российский боец не выступит в США из-за травмы глаза

Глава UFC заявил, что россиянин Шара Буллет не будет выступать в США

По словам главы UFC Дэйны Уайта, россиянин Шарабутдин Магомедов будет драться на Ближнем Востоке

Шара Буллет (Фото: Sergey Elagin / Global look press)

Боец UFC Шарабутдин Магомедов, известный под именем Шара Буллет, не будет драться в США, заявил глава организации Дэйна Уайт, его слова цитирует Sports.ru.

«Будет ли Шара драться в США? Думаю, что нет. Оставим его здесь», — сказал он, указав на проблемы Магомедова со зрением.

В ночь на воскресенье 30-летний Шара Буллет победил бразильца Антонио Троколи в основном карде турнира UFC в Эр‑Рияде Победа была одержана в третьем раунде техническим нокаутом.

У россиянина перед боем дважды менялся соперник. Изначально он должен был драться против украинца Игоря Потери, но того заменил немец бразильского происхождения Жоилтон Луттербах. Последний также не смог принять участие в бое, поскольку провалил допинг-тест, в итоге очередь дошла до Троколи.

Для Шары Буллета победа стала 13‑й в смешанных единоборствах. Пока он идет без поражений. Он ранее выступал в промоушенах RCC, AMC Fight Nights и «Наше дело». В UFC он дебютировал в октябре 2023 года, победив бразильца Бруно Силву.

У бойца с 2016 года существуют проблемы с правым глазом, который неоднократно оперировали. Однако, по его словам, зрение у него в норме.