Павлович оттолкнул Волкова после поражения на турнире UFC
Российский боец Сергей Павлович оттолкнул соотечественника Александра Волкова после поражения на турнире UFC в Эр-Рияде.
Павлович в ночь на 23 июня проиграл Волкову единогласным решением судей.
После боя Волков подошел к Павловичу, чтобы пожать руку, но тот отказался, оттолкнув соотечественника.
В активе 35-летнего Волкова 38 побед (из них 24 нокаутом) и 10 поражений. На счету 32-летнего Павловича 18 побед и три поражения в смешанных единоборствах.
Упал — поднялся.
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