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Спорт ,  
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Павлович оттолкнул Волкова после поражения на турнире UFC

Павлович оттолкнул Волкова после поражения на турнире UFC в Эр-Рияде
Сергей Павлович отказался от рукопожатия с Александром Волковым после поражения в бою на турнире UFC
Сергей Павлович
Сергей Павлович (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российский боец Сергей Павлович оттолкнул соотечественника Александра Волкова после поражения на турнире UFC в Эр-Рияде.

Павлович в ночь на 23 июня проиграл Волкову единогласным решением судей.

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Сергей Павлович

После боя Волков подошел к Павловичу, чтобы пожать руку, но тот отказался, оттолкнув соотечественника.

В активе 35-летнего Волкова 38 побед (из них 24 нокаутом) и 10 поражений. На счету 32-летнего Павловича 18 побед и три поражения в смешанных единоборствах.

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Теги
UFC единоборства Александр Волков (боец UFC) Сергей Павлович

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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