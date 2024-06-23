Павлович оттолкнул Волкова после поражения на турнире UFC в Эр-Рияде

Павлович оттолкнул Волкова после поражения на турнире UFC

Сергей Павлович отказался от рукопожатия с Александром Волковым после поражения в бою на турнире UFC

Сергей Павлович (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российский боец Сергей Павлович оттолкнул соотечественника Александра Волкова после поражения на турнире UFC в Эр-Рияде.

Павлович в ночь на 23 июня проиграл Волкову единогласным решением судей.

После боя Волков подошел к Павловичу, чтобы пожать руку, но тот отказался, оттолкнув соотечественника.

В активе 35-летнего Волкова 38 побед (из них 24 нокаутом) и 10 поражений. На счету 32-летнего Павловича 18 побед и три поражения в смешанных единоборствах.