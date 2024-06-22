UFC «стравил русских братьев». Чего ждать от боя российских тяжеловесов

На турнире UFC в Саудовской Аравии пройдет бой между двумя лучшими российскими тяжеловесами

Александр Волков и Сергей Павлович (Фото: UFC Russia)

Александр Волков Возраст: 35 Рост: 201 см Вес: 117,02 кг Размах рук: 203 см Боев: 47 (15 — в UFC)

Побед: 37 (11)

• нокаутом: 24 (6)

• сдачей: 4 (2)

• решением: 9 (4)

Поражений: 10 (4)

• нокаутом: 2 (1)

• сдачей: 3 (1)

• решением: 5 (2) Сергей Павлович Возраст: 32 Рост: 191 см Вес: 117,93 кг Размах рук: 216 см Бои: 20 (8 — в UFC)

Побед: 18 (6)

• нокаутом: 15 (6)

• решением: 3

Поражений: 2 (2)

• нокаутом: 2

Почему Волков и Павлович не хотели драться друг с другом

В субботу, 22 июня, в Саудовской Аравии состоится турнир UFC. В одном из главных боев вечера сойдутся российские тяжеловесы Сергей Павлович (третий в рейтинге) против Александра Волкова (шестой).

Павлович начал заниматься смешанными единоборствами после службы в ВДВ. Он тренируется в команде Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA.

Волков пришел в ММА во время учебы в МГТУ им Н. Э. Баумана на кафедре «Динамики и управления полетом ракет и космических аппаратов» (СМ3), откуда он выпустился в 2011 году. Он тренируется в команде Strela Team.

Во сколько начнется бой и где его можно посмотреть Бой начнется не раньше 22:30. В России поединок покажет телеканал «Матч ТВ».

Оба бойца занимались в одном зале и часто спарринговали друг с другом. «Он не то что бы друг, — рассказал Волков в интервью Sports. — Я друзьями могу назвать ограниченное количество людей в жизни. Он товарищ, спарринг-партнер, с которым я тренировался».

Тренер Александра Волкова Тарас Кияшко отметил, что даже один секундировал Павловича. «Сережа с Сашей столько раз спарринговались, что можно целый фильм снять, — рассказал он. — Между ними очень хорошие рабочие отношения. Можно сказать, приятельские. В основном общение было в тренировочном зале. Но они много раз друг другу помогали и подсказывали. Два спортсмена, которые друг друга уважают».

Поэтому объявление главы UFC Дэйны Уайта о проведении боя вызвало удивление.

«Мы очень удивлены этой новостью, — цитирует тренера Александра Волкова Metarating. — Саша узнал об этом ночью, я — утром. Это стало для нас сюрпризом. Мы говорили, что готовы принять любой бой, но в случае с Павловичем мы готовы драться за пояс. Наши менеджеры сейчас разбираются в ситуации».

Представитель Павловича Максут Жафяров тоже высказал недоумение. «Странная новость для нас. Ни одна сторона не давала согласия на бой. Непонятная ситуация», — цитирует Жафярова «Чемпионат».

Стороны утверждали, что они даже не подписывали контракт на этот бой. «Дэйна Уайт официально объявил? Хочет поссорить братьев», — написал в соцсетях Волков.

«Русов стравили ящеры. Классическая тема, которая существует в нашем мире испокон веков. UFC кайфанет, мы погрустим», — сказал позднее Волков.

Сергей Павлович отмечал, что не видит смысла в поединке с Александром Волковым. «Никаких плюсов в этом поединке не вижу. Хоть с какой стороны ни возьми. Даже с позиции рейтинга. Плюсов нет, но имеем то, что имеем», — заявил он «Матч ТВ».

Павлович подчеркнул, что не давал первым согласия на бой. «Изначально мы вроде бы рассчитывали, что до пояса драться не будем. Но от своих менеджеров я узнал, что та сторона согласилась, — рассказал Павлович. — Мне всегда казалось, что или оба отказываются, или оба соглашаются. Если они согласились, я тоже дал свое согласие».

Волков же сообщил, что не имел права отказываться от боя. В UFC дали понять, что этот бой надо провести, поскольку лимит отказов исчерпан. «Если я хочу драться за пояс, мне сейчас нельзя отказываться от боев. К сожалению, мои лимиты на отказы уже закончились. Сейчас так может сказать Сергей, потому что у него есть такая возможность. Я так сказать уже, к сожалению, не могу», — заявил боец.

При этом Волков отметил, что не обижен на Павловича за то, что тот не отказался от боя.

Кто является фаворитом в этом бою

Павлович является явным фаворитом. На его победу букмекеры дают коэффициент 1,45. То есть при ставке 1 тыс. руб. в случае угаданного исхода можно выиграть чистыми 450 р. На Волкова букмекеры дают коэффициент 2,85. «Чистый» выигрыш составит 1850 руб. при ставке 1 тыс. руб.

Павлович заметно превосходит соперника по габаритам, уступая лишь в росте. Волков перед боем отмечал, что не выиграл ни одного раунда у Павловича во время спаррингов. «Он выходит и сразу бьет очень сильный джеб, — рассказал Волков. — А потом начинает правой бить сильно и попадает. Я бью, и не получается сильно попадать — такой сценарий. Неприятно получать по голове».

При этом у Павловича размах рук длиннее на 10 см. «Он руку вытягивал, и не получалось до него достать, — вспоминал Волков. — Приходилось очень много уклоняться. А я уклоняться не очень умею, я же высокий».

И хотя Павлович обладает хорошей боксерской техникой, он также неплох в борьбе. Не раз отмечалось, что выбраться из-под «Русского танка» невозможно.

«У него преимущество в длине рук, оно получше, плюс быть более коренастым — это более полезно, потому что намного проще бороться, — сказал Волков в интервью YouTube-каналу «Ушатайка». — Наверное, преимущество будет у него в любом случае, ну и по физической форме, и по конституции тела, и по технической работе. Мне вообще придется полагаться только на удачу, если честно. Как пойдет».

Волков же является кикбоксером, и удар ногами — его главное преимущество. Также Волков превосходит соперника в кардио. У Волкова немало длительных поединков. В то же время все бои Павловича в UFC завершались в первом раунде. У Волкова таких боев было три.

Волков для подготовки к бою взял в спарринг-партнеры Эдди Холлома, который побил рекорд UFC по силе удара. Легендарный пауэрлифтер ранее признавался «Самый сильным человеком мира».

Волков подчеркнул, что, несмотря на отношения, договорного поединка не будет. «Договорняк» здесь, я думаю, никакого смысла не имеет. Это турнир не любительский, у нас перед организацией и фанатами есть обязательства, — заявил он. — Даже те фанаты, которые этого боя не хотят, все равно будут рады красивому поединку. Если мы с Сергеем договоримся и поборемся… Это будет как если UFC нам выплатит не гонорары, а билеты банка приколов или расплатится экипировкой».