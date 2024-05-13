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Российская фигуристка в 16 лет начнет выступать за Францию

Тренер: российская фигуристка Алиса Овсянкина будет выступать за Францию
В прошлом году Алиса Овсянкина начала тренироваться в Лионе с французом Максимилианом Райе. Тренер сообщил, что летом дуэт пройдет отбор на юниорский Гран-при. Татьяна Тарасова заявила, что этот переход «не представляет интереса»
Алиса Овсянкина (слева)
Алиса Овсянкина (слева) (Фото: alisa_ovsiankina / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Российская фигуристка Алиса Овсянкина, в июле прошлого года вставшая в пару с французом Максимилианом Райе, со следующего сезона будет представлять Францию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера танцевального дуэта Марьен де ла Асунсьон.

«В июле они примут участие в отборе на Гран-при среди юниоров во Франции», — рассказал де ла Асунсьон.

Овсянкиной 16 лет. До ноября 2022-го она выступала с Матвеем Самохиным, пара становилась пятой на первенстве России.

Российская всадница объяснила смену спортивного гражданства
Спорт
Фото:EPA / ТАСС

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова, комментируя переход, заявила ТАСС, что российские фигуристы еще будут менять гражданство, но они «не представляют для нас интереса».

Райе в сезоне 2021/22 выступал за Швейцарию с Кайли Максимец, пара стала 19-й на юниорском чемпионате мира и второй на национальном чемпионате среди юниоров.

Российские фигуристы отстранены от международных стартов с марта 2022 года.

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Анна Сатдинова
смена гражданства фигурное катание
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