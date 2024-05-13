Российская фигуристка в 16 лет начнет выступать за Францию

В прошлом году Алиса Овсянкина начала тренироваться в Лионе с французом Максимилианом Райе. Тренер сообщил, что летом дуэт пройдет отбор на юниорский Гран-при. Татьяна Тарасова заявила, что этот переход «не представляет интереса»

Алиса Овсянкина (слева) (Фото: alisa_ovsiankina / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Российская фигуристка Алиса Овсянкина, в июле прошлого года вставшая в пару с французом Максимилианом Райе, со следующего сезона будет представлять Францию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера танцевального дуэта Марьен де ла Асунсьон.

«В июле они примут участие в отборе на Гран-при среди юниоров во Франции», — рассказал де ла Асунсьон.

Овсянкиной 16 лет. До ноября 2022-го она выступала с Матвеем Самохиным, пара становилась пятой на первенстве России.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова, комментируя переход, заявила ТАСС, что российские фигуристы еще будут менять гражданство, но они «не представляют для нас интереса».

Райе в сезоне 2021/22 выступал за Швейцарию с Кайли Максимец, пара стала 19-й на юниорском чемпионате мира и второй на национальном чемпионате среди юниоров.

Российские фигуристы отстранены от международных стартов с марта 2022 года.