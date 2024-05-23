Во Франции открыли теннисный корт имени Даниила Медведева
В пригороде Парижа был открыт корт, который носит имя российского теннисиста Даниила Медведева. Об этом на своей странице в Х (ранее Twitter) сообщила региональный советник Иль-де-Франс Жозиан Симон.
Корт был открыт 22 мая в теннисном клубе города Мезон‑Лаффит, в котором Медведев тренировался с 2014-го по 2016-й год. Теннисист также посетил церемонию открытия.
28-летний Медведев 20 мая опустился с четвертой на пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP) после того, как не смог защитить титул чемпиона «Мастерса» в Риме, уступив в четвертом круге. Медведев впервые с апреля 2023 года оказался вне топ-4.
Медведев за карьеру выиграл US Open в 2021-м году и 20 титулов ATP в одиночном разряде.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования