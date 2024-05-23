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Во Франции открыли теннисный корт имени Даниила Медведева

Во Франции открыли теннисный корт имени Даниила Медведева
Даниил Медведев посетил церемонию открытия корта, который был назван в его честь
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

В пригороде Парижа был открыт корт, который носит имя российского теннисиста Даниила Медведева. Об этом на своей странице в Х (ранее Twitter) сообщила региональный советник Иль-де-Франс Жозиан Симон.

Корт был открыт 22 мая в теннисном клубе города Мезон‑Лаффит, в котором Медведев тренировался с 2014-го по 2016-й год. Теннисист также посетил церемонию открытия.

Даниил Медведев опустился на самое низкое место в рейтинге за год
Спорт
Даниил Медведев

28-летний Медведев 20 мая опустился с четвертой на пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP) после того, как не смог защитить титул чемпиона «Мастерса» в Риме, уступив в четвертом круге. Медведев впервые с апреля 2023 года оказался вне топ-4.

Медведев за карьеру выиграл US Open в 2021-м году и 20 титулов ATP в одиночном разряде.

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Альвина Цаканян
теннис Даниил Медведев
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Даниил Медведев опустился на самое низкое место в рейтинге за год
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