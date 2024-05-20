Даниил Медведев опустился на самое низкое место в рейтинге за год
Российский теннисист Даниил Медведев опустился с четвертой на пятую строчку в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Медведев не смог защитить титул чемпиона «Мастерса» в Риме, уступив в четвертом круге. Победителем стал представляющий Германию Александр Зверев, который сместил россиянина с четвертого места в общем рейтинге. Медведева впервые с апреля 2023 года оказался вне топ-4.
Россиянин Андрей Рублев сохранил шестое место, Карен Хачанов — 18-е.
Лидерство удерживает серб Новак Джокович, следом расположились итальянец Янник Синнер, третьим — испанец Карлос Алькарас.
Рейтинг АТР от 20 мая:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9860 очков;
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 8770;
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7300;
4 (5). Александр Зверев (Германия) — 6345;
5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 6295;
6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4700…
18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2090...
40 (39). Роман Сафиуллин (Россия) — 1087...
57 (63). Павел Котов (Россия) — 849...
82 (86). Аслан Карацев (Россия) — 705.
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