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Даниил Медведев опустился на самое низкое место в рейтинге за год

Даниил Медведев опустился на самое низкое место в рейтинге за год
Медведев не смог защитить титул чемпиона «Мастерса» в Риме, уступив в четвертом круге. Победителем стал представляющий Германию Александр Зверев, который сместил россиянина с четвертого места в рейтинге
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Global Look Press)

Российский теннисист Даниил Медведев опустился с четвертой на пятую строчку в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Медведев не смог защитить титул чемпиона «Мастерса» в Риме, уступив в четвертом круге. Победителем стал представляющий Германию Александр Зверев, который сместил россиянина с четвертого места в общем рейтинге. Медведева впервые с апреля 2023 года оказался вне топ-4.

Россиянин Андрей Рублев сохранил шестое место, Карен Хачанов — 18-е.

Лидерство удерживает серб Новак Джокович, следом расположились итальянец Янник Синнер, третьим — испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг АТР от 20 мая:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9860 очков;

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 8770;

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7300;

4 (5). Александр Зверев (Германия) — 6345;

5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 6295;

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4700…

18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2090...

40 (39). Роман Сафиуллин (Россия) — 1087...

57 (63). Павел Котов (Россия) — 849...

82 (86). Аслан Карацев (Россия) — 705.
 

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Теги
Даниил Медведев Андрей Рублев (теннисист) теннис Карен Хачанов ATP

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

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сформировать наследство
Читать
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