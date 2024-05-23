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Матч «Динамо» рассудит Карасев, при котором клуб не проигрывал более года

Стали известны судьи на матчи заключительного 30-го тура РПЛ
Матч между «Краснодаром» и «Динамо», в котором может определиться чемпион страны, рассудит Сергей Карасев, при судействе которого клубы не проигрывают с 2022 года
Сергей Карасев
Сергей Карасев (Фото: ФК "Зенит" / ТАСС)

Сергей Карасев назначен главным судьей матча заключительного 30‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Динамо», сообщает пресс‑служба РФС.

Ассистировать Карасеву будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко, на системе видеоассистента рефери (VAR) назначен Павел Кукуян, его помощником — Валерий Данченко.

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Фото:Maksim Konstantinov / Global Look Press

Оба клуба не проигрывают в матчах при судействе Карасева с 2022 года. В последний раз «Краснодар» уступил в апреле того года «Крыльям Советов» (0:2), а «Динамо» проиграло «Зениту» (0:2) в сентябрьском матче сезона 2022/23. После этого «Краснодар» четыре раза сыграл вничью и один раз победил,
«Динамо» два раза выиграло и один раз сыграло вничью.

Перед заключительным туром чемпионата России «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая «Краснодар», идущий на третьем месте, на три балла. В случае ничьей московская команда станет чемпионом, в случае поражения пропустит «Краснодар» вперед.

Вторую строчку занимает «Зенит» (54), который примет «Ростов».

Арбитры других матчей тура:

  • «Зенит» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков;
  • «Балтика» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов;
  • «Факел» — «Ахмат»: судья — Артем Чистяков;
  • «Оренбург» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов;
  • «Крылья Советов» — «Пари НН»: судья — Алексей Сухой;
  • ЦСКА — «Урал»: судья — Ян Бобровский;
  • «Рубин» — «Сочи»: судья — Егор Егоров.
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