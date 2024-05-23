Матч «Динамо» рассудит Карасев, при котором клуб не проигрывал более года
Сергей Карасев назначен главным судьей матча заключительного 30‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Динамо», сообщает пресс‑служба РФС.
Ассистировать Карасеву будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко, на системе видеоассистента рефери (VAR) назначен Павел Кукуян, его помощником — Валерий Данченко.
Оба клуба не проигрывают в матчах при судействе Карасева с 2022 года. В последний раз «Краснодар» уступил в апреле того года «Крыльям Советов» (0:2), а «Динамо» проиграло «Зениту» (0:2) в сентябрьском матче сезона 2022/23. После этого «Краснодар» четыре раза сыграл вничью и один раз победил,
«Динамо» два раза выиграло и один раз сыграло вничью.
Перед заключительным туром чемпионата России «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая «Краснодар», идущий на третьем месте, на три балла. В случае ничьей московская команда станет чемпионом, в случае поражения пропустит «Краснодар» вперед.
Вторую строчку занимает «Зенит» (54), который примет «Ростов».
Арбитры других матчей тура:
- «Зенит» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков;
- «Балтика» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов;
- «Факел» — «Ахмат»: судья — Артем Чистяков;
- «Оренбург» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов;
- «Крылья Советов» — «Пари НН»: судья — Алексей Сухой;
- ЦСКА — «Урал»: судья — Ян Бобровский;
- «Рубин» — «Сочи»: судья — Егор Егоров.
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