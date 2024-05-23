Агент Миранчука о непоявлении игрока в финале ЛЕ: лежит на совести Гасперини

Агент Миранчука оставил на совести тренера отсутствие игрока в финале ЛЕ

Агент Алексея Миранчука Вадим Шпинев заявил, что российский полузащитник «мечтал и грезил надеждой» сыграть в финальном матче Лиги Европы

Алексей Миранчук (Фото: Maurizio Lagana / Getty Images)

Непоявление российского полузащитника «Аталанты» в финальном матче Лиги Европы против «Байера» лежит на совести главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини, такое мнение «Матч ТВ» высказал агент футболиста Вадим Шпинев.

«К сожалению, все сильно расстроены, что мистер [Гасперини] поступил именно так. Это лежит на его совести. Леша внес огромный вклад в общую победу. Мы рады за него, за близких. Все будет хорошо», — сказал Шпинев.

Агент Миранчука отметил, что полузащитник «готовился, мечтал и грезил надеждой» сыграть в финале европейского турнира.

Футболисты «Аталанты» 22 мая обыграли немецкий «Байер» (3:0) в финальном матче Лиги Европы, который прошел в Дублине. Миранчук остался в запасе. Полузащитник стал первым россиянином, выигравшим турнир после переименования Кубка УЕФА в Лигу Европы.

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне он отметился четырьмя забитыми мячами и 10 результативными передачами в 40 матчах.