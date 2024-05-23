Черчесов фразой «ему нужно подумать» оценил интерес ПСЖ к Сафонову

Бывший тренер сборной России отметил, что слышал об интересе ПСЖ к Матвею Сафонову еще несколько недель назад. Станислав Черчесов отметил, что у голкипера «Краснодара» есть все возможности играть в топовом чемпионате

Матвей Сафонов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Голкиперу «Краснодара» и сборной России Матвею Сафонову, которым интересуется французский «ПСЖ», необходимо принять правильное решение. Такое мнение «Чемпионату» высказал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Конечно, это хорошая новость. Другое дело, что «ПСЖ», видимо, видит в Матвее второго вратаря. А Сафонов долгое время первый номер. Когда тебя изначально определяют вторым номером, это вопрос вопросов, хотя понятно, что всегда можно выиграть конкуренцию. Матвею надо принять важное и правильное решение, подумать», — сказал Черчесов.

По словам Черчесова, он слышал об интересе «ПСЖ» к российскому голкиперу. «Если честно, про Сафонова и «ПСЖ» я слышал еще пару недель назад. Люди в футбольном мире иногда знают чуть больше». Он добавил, что «все возможности играть в топовой европейской лиге у Сафонова есть».

«Чемпионат» со ссылкой на источник 22 мая сообщил, что «ПСЖ» и «Краснодар» приблизились к соглашению по трансферу Сафонова за €20 млн. Отец вратаря Евгений Сафонов заявил, что «это слухи, пока не стоит на это обращать внимание».

Сафонов является воспитанником «Краснодара» и капитаном команды. В этом сезоне голкипер пропустил 27 мячей в 29 играх, десять раз сыграв на ноль. В сборной России вратарь провел 13 матчей.