 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Отец Сафонова назвал слухами информацию об интересе ПСЖ к голкиперу

Отец Сафонова назвал слухами информацию об интересе ПСЖ к голкиперу «Краснодара»
Евгений Сафонов заявил, что не стоит обращать внимание на сообщения о возможном переходе вратаря «Краснодара» и сборной России в ПСЖ
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Евгений Сафонов, отец вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, отреагировал на информацию, что голкипер может перейти в «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ).

«Это слухи, пока не стоит на это обращать внимание. Я об этом сегодня услышал впервые, об этом даже разговаривать не стоит. С Матвеем эти моменты я не обсуждаю, там есть клуб, [владелец «Краснодара» Сергей] Галицкий, это их личное дело», — сказал Олег Сафонов «РИА Новости».

Он также отметил, что голкипер только в этом году продлил контракт с «Краснодаром».

«Чемпионат» узнал о возможном переходе в ПСЖ голкипера сборной России
Спорт
Матвей Сафонов

Ранее 22 мая «Чемпионат» со ссылкой на источник сообщил, что ПСЖ и «Краснодар» приблизились к соглашению по трансферу Сафонова за €20 млн.

Сафонов является воспитанником «Краснодара» и капитаном команды. В этом сезоне голкипер пропустил 27 мячей в 29 играх, десять раз сыграв на ноль. В сборной России вратарь провел 13 матчей.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ПСЖ ФК Краснодар Матвей Сафонов
Материалы по теме
Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ
Спорт
«Краснодар» отправил «Сочи» в Первую лигу и сохранил шансы на чемпионство
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 97,9 (-0,4) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 90,19 (-0,22) Инвестиции, 17:18
Отец Сафонова назвал слухами информацию об интересе ПСЖ к голкиперу Спорт, 20:39
Франция испытала обновленную ядерную ракету ASMPA Политика, 20:34
Власти решили расширить функционал ЭРА-ГЛОНАСС на беспилотники и самокаты Бизнес, 20:31
Сайт, приложение, маркетплейс и офлайн: на чем построен успех e-commerce РБК и Яндекс Реклама, 20:18
Нетаньяху назвал признание Палестины «вознаграждением террора» Политика, 20:06
Бербок обвинила Россию в неготовности к «разговору» Политика, 19:57
В Швейцарии создадут федеральный реестр экономических бенефициаров Политика, 19:47
Стоицизм: как быть эффективнее в изменчивом мире
Подробнее
Почему на Тайване начались массовые акции протеста Политика, 19:39
Популярный Ethereum-кошелек MetaMask добавит поддержку биткоина Крипто, 19:34
«Чемпионат» узнал о возможном переходе в ПСЖ голкипера сборной России Спорт, 19:33
⁠Власти Китая выпустили чат-бот, обученный на идеях Си Цзиньпина Технологии и медиа, 19:28
Британский премьер получил санкцию короля на роспуск парламента Политика, 19:21
Симоньян опубликовала список военнопленных, которых не обменивает Киев Политика, 19:12
Путин поручил дать пострадавшим от паводков право на отгулы и отпуска Политика, 19:09