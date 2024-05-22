Отец Сафонова назвал слухами информацию об интересе ПСЖ к голкиперу

Евгений Сафонов заявил, что не стоит обращать внимание на сообщения о возможном переходе вратаря «Краснодара» и сборной России в ПСЖ

Матвей Сафонов (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Евгений Сафонов, отец вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, отреагировал на информацию, что голкипер может перейти в «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ).

«Это слухи, пока не стоит на это обращать внимание. Я об этом сегодня услышал впервые, об этом даже разговаривать не стоит. С Матвеем эти моменты я не обсуждаю, там есть клуб, [владелец «Краснодара» Сергей] Галицкий, это их личное дело», — сказал Олег Сафонов «РИА Новости».

Он также отметил, что голкипер только в этом году продлил контракт с «Краснодаром».

Ранее 22 мая «Чемпионат» со ссылкой на источник сообщил, что ПСЖ и «Краснодар» приблизились к соглашению по трансферу Сафонова за €20 млн.

Сафонов является воспитанником «Краснодара» и капитаном команды. В этом сезоне голкипер пропустил 27 мячей в 29 играх, десять раз сыграв на ноль. В сборной России вратарь провел 13 матчей.