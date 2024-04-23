Лишенный медали ОИ за допинг Крушельницкий вошел в состав сборной России
Александр Крушельницкий, который попал в допинговый скандала на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, вошел в состав сборной России по керлингу на сезон 2024/25. Об этом ТАСС сообщили в Федерации керлинга России.
Составы сборных были утверждены на заседании исполкома федерации, которое прошло 23 апреля.
Крушельницкий с супругой Анастасией Брызгаловой завоевали в Пхёнчхане бронзу в дабл-миксте, но лишились награды после того, как в допинг-пробе Крушельницкого был обнаружен мельдоний.
Крушельницкий был в итоге дисквалифицирован на четыре года, срок наказания завершился 12 февраля 2022 года.
Брызгалова в 2020 году завершила карьеру и стала тренировать. Хотя в прошлом году они с Крушельницким заняли третье место в дабл-миксте на международном турнире по керлингу Nornickel Curling Cup, который прошел в Дудинке (Красноярский край).
В состав мужской сборной России на сезон 2024/25 также вошли Алексей Тимофеев, Евгений Климов и Дмитрий Миронов.
Российские спортсмены сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях под эгидой Всемирной федерации керлинга (WСF).
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