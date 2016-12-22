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Федерация керлинга не нашла доказательств применения россиянами допинга
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Федерация керлинга не нашла доказательств применения россиянами допинга
Допинговый скандал на Олимпиаде, 17:41
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Федерация керлинга не нашла доказательств применения россиянами допинга

Всемирная федерация керлинга (WFC) не нашла достаточных доказательств нарушения российскими спортсменами антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте федерации.

«Обеспечение чистого игрового поля в керлинге является главным приоритетом для нашей федерации, и я рада, что наш спорт теперь может двигаться вперед от печальных открытий», — приводятся в пресс-релизе слова главы Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс.

Исследования нарушений керлингистов проводились с 2016 года после доклада руководителя независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена и Международного олимпийского комитета (МОК). Они касались зимней Олимпиады, прошедшей в Сочи в 2014 году. Одним из главных информаторов в этом расследовании стал покинувший в 2016 году Россию директор Антидопингового центра Григорий Родченков.

МОК пожизненно отстранил десятки российских спортсменов от участия в Олимпиаде и лишил их завоеванных наград. Однако спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал 28 россиян 1 февраля 2018 года. В мае следственный комитет России собрал доказательства невиновности спортсменов в нарушении антидопинговых правил, которые предоставил в WADA.

Теги: керлинг , антидопинговый скандал
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