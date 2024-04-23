Фарм-клуб «Ак Барса» стал чемпионом Всероссийской хоккейной лиги

Альметьевский «Нефтяник» в финальной серии Кубка Петрова всухую обыграл тульский АКМ

Игроки «Нефтяника» (Фото: телеграм-канал ХК «Ак Барс»)

«Нефтяник» из Альметьевска победил тульский АКМ в финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Во вторник, 23 апреля, «Нефтяник» победил в четвертом матче со счетом 3:2 в овертайме. Всю финальную серию Кубка Петрова команда выиграла всухую — 4–0.

Этот трофей «Нефтяник» завоевал второй раз, впервые это произошло в сезоне 2015/16.

«Нефтяник» является фарм-клубом казанского «Ак Барса», выступающего в КХЛ. Команду возглавляет Артем Анисимов.

В прошлом сезоне чемпионом ВХЛ стал воскресенский «Химик», фарм-клуб московского «Спартака».

ВХЛ — второй по значимости дивизион российского хоккея после КХЛ.