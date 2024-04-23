Спорт ,
0
Фарм-клуб «Ак Барса» стал чемпионом Всероссийской хоккейной лиги
Фарм-клуб «Ак Барса» альметьевский «Нефтяник» стал чемпионом ВХЛ
Альметьевский «Нефтяник» в финальной серии Кубка Петрова всухую обыграл тульский АКМ
Игроки «Нефтяника»
«Нефтяник» из Альметьевска победил тульский АКМ в финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).
Во вторник, 23 апреля, «Нефтяник» победил в четвертом матче со счетом 3:2 в овертайме. Всю финальную серию Кубка Петрова команда выиграла всухую — 4–0.
Этот трофей «Нефтяник» завоевал второй раз, впервые это произошло в сезоне 2015/16.
«Нефтяник» является фарм-клубом казанского «Ак Барса», выступающего в КХЛ. Команду возглавляет Артем Анисимов.
В прошлом сезоне чемпионом ВХЛ стал воскресенский «Химик», фарм-клуб московского «Спартака».
ВХЛ — второй по значимости дивизион российского хоккея после КХЛ.
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас