 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Фарм-клуб «Ак Барса» стал чемпионом Всероссийской хоккейной лиги

Фарм-клуб «Ак Барса» альметьевский «Нефтяник» стал чемпионом ВХЛ
Альметьевский «Нефтяник» в финальной серии Кубка Петрова всухую обыграл тульский АКМ
Игроки &laquo;Нефтяника&raquo;
Игроки «Нефтяника» (Фото: телеграм-канал ХК «Ак Барс»)

«Нефтяник» из Альметьевска победил тульский АКМ в финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Во вторник, 23 апреля, «Нефтяник» победил в четвертом матче со счетом 3:2 в овертайме. Всю финальную серию Кубка Петрова команда выиграла всухую — 4–0.

Этот трофей «Нефтяник» завоевал второй раз, впервые это произошло в сезоне 2015/16.

Форварда системы «Ак Барса» увезли на носилках в финале ВХЛ
Спорт
Кирилл Крутов

«Нефтяник» является фарм-клубом казанского «Ак Барса», выступающего в КХЛ. Команду возглавляет Артем Анисимов.

В прошлом сезоне чемпионом ВХЛ стал воскресенский «Химик», фарм-клуб московского «Спартака».

ВХЛ — второй по значимости дивизион российского хоккея после КХЛ.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей ХК Ак Барс ХК Нефтехимик Всероссийская хоккейная лига
Материалы по теме
В «Ак Барсе» рассказали о количестве кандидатов на замену Билялетдинову
Спорт
Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,2) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 93,29 (+0,04) Инвестиции, 16:46
Столтенберг исключил размещение НАТО ядерного оружия в Польше Политика, 22:19
Опасность атаки дронов объявили в Белгородской и Воронежской областях Политика, 22:09
Компания экс-менеджеров «Сбера» застроит бывшие земли посольского городка Бизнес, 21:58
Замминистра обороны России Иванова задержали по делу о взятке⁠ Политика, 21:52
Путину доложили о задержании зама Шойгу Политика, 21:46
Стали известны дата и место прощания с тренером «Салавата» Кольцовым Спорт, 21:43
Фарм-клуб «Ак Барса» стал чемпионом Всероссийской хоккейной лиги Спорт, 21:32
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Замминистра обороны России задержали по делу о взятке⁠ Политика, 21:26
«БКС Мир инвестиций» обновили подборку акций для среднесрочных инвесторов Инвестиции, 21:12
Губернатор сообщил о нескольких обстрелах Курской области Политика, 21:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:09
Лишенный медали ОИ за допинг Крушельницкий вошел в состав сборной России Спорт, 21:07
В Евросоюзе связали с Россией «большую проблему» в отношениях с Китаем Политика, 21:05
В Белом доме заявили о ситуации не в пользу Украины в Донбассе Политика, 20:56