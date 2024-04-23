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Форварда системы «Ак Барса» увезли на носилках в финале ВХЛ

Форварда системы «Ак Барса» Крутова увезли на носилках в финале ВХЛ
Форвард «Нефтяника» Кирилл Крутов попал под грубый силовой прием защитника АКМ во время матча финальной серии Всероссийской хоккейной лиги. Крутова увезли со льда на носилках
Кирилл Крутов
Кирилл Крутов (Фото: ak-bars.ru)

Нападающий «Нефтяника» из Альметьевска Кирилл Крутов получил травму в четвертом матче финальной серии Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) против тульского клуба АКМ.

Инцидент произошел в первом периоде встречи. 23-летний Крутов попал под грубый силовой прием со стороны защитника АКМ Павла Медведева. Форвард уже сделал передачу и не видел, как в него врезался защитник. Крутова, который был без движения, увезли с площадки на носилках.

Позднее стало известно, что Крутов пришел в сознание и отправился на МРТ.

Крутов в нынешнем сезоне набрал 31 (7+24) очко в 45 матчах регулярного чемпионата и 17 (8+9) очков в 20 играх плей-офф.

«Нефтяник», который входит в систему казанского клуба КХЛ «Ак Барс», ведет в финальной серии Кубка Петрова со счетом 3–0.

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Хоккей ВХЛ ХК Ак Барс
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