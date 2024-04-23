Форварда системы «Ак Барса» Крутова увезли на носилках в финале ВХЛ

Форварда системы «Ак Барса» увезли на носилках в финале ВХЛ

Форвард «Нефтяника» Кирилл Крутов попал под грубый силовой прием защитника АКМ во время матча финальной серии Всероссийской хоккейной лиги. Крутова увезли со льда на носилках

Кирилл Крутов (Фото: ak-bars.ru)

Нападающий «Нефтяника» из Альметьевска Кирилл Крутов получил травму в четвертом матче финальной серии Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) против тульского клуба АКМ.

Инцидент произошел в первом периоде встречи. 23-летний Крутов попал под грубый силовой прием со стороны защитника АКМ Павла Медведева. Форвард уже сделал передачу и не видел, как в него врезался защитник. Крутова, который был без движения, увезли с площадки на носилках.

Позднее стало известно, что Крутов пришел в сознание и отправился на МРТ.

Крутов в нынешнем сезоне набрал 31 (7+24) очко в 45 матчах регулярного чемпионата и 17 (8+9) очков в 20 играх плей-офф.

«Нефтяник», который входит в систему казанского клуба КХЛ «Ак Барс», ведет в финальной серии Кубка Петрова со счетом 3–0.