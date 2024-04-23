Форварда системы «Ак Барса» увезли на носилках в финале ВХЛ
Нападающий «Нефтяника» из Альметьевска Кирилл Крутов получил травму в четвертом матче финальной серии Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) против тульского клуба АКМ.
Инцидент произошел в первом периоде встречи. 23-летний Крутов попал под грубый силовой прием со стороны защитника АКМ Павла Медведева. Форвард уже сделал передачу и не видел, как в него врезался защитник. Крутова, который был без движения, увезли с площадки на носилках.
Позднее стало известно, что Крутов пришел в сознание и отправился на МРТ.
Крутов в нынешнем сезоне набрал 31 (7+24) очко в 45 матчах регулярного чемпионата и 17 (8+9) очков в 20 играх плей-офф.
«Нефтяник», который входит в систему казанского клуба КХЛ «Ак Барс», ведет в финальной серии Кубка Петрова со счетом 3–0.
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