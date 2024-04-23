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Матч россиянок на турнире WTA в Мадриде закончился победой Потаповой

Потапова победила Шнайдер на старте турнира WTA-1000 в Мадриде
Анастасия Потапова обыграла в первом круге соотечественницу Диану Шнайдер в двух сетах. В следующем матче она встретится с Лейлой Фернандес из Канады
Анастасия Потапова
Анастасия Потапова (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира WTA в Мадриде.

В первом матче 23-летняя Потапова победила 20-летнюю соотечественницу Диану Шнайдер со счетом 7:5, 6:4.

Ее следующей соперницей станет канадка Лейла Фернандес.

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Потапова занимает 39-е место в мировом рейтинге (седьмая из представительниц России). На счету россиянки два титула WTA.

Шнайдер располагается на 61-й строчке рейтинга WTA (десятая из россиянок), на ее счету один титул.

Турнир в Мадриде завершится 4 мая. Призовой фонд составляет €7,68 млн. Он относится к категории WTA-1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Анастасия Потапова Диана Шнайдер
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