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Болеющая за «Спартак» гимнастка Мельникова получила премию «Армеец года»

Болеющая за «Спартак» чемпионка ОИ Мельникова получила награду «Армеец года»
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике получила премию, которая вручается обществом ЦСКА
Ангелина Мельникова
Ангелина Мельникова (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка Токио по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова получила награду в номинации «Лучшая спортсменка по олимпийским видам спорта», которая вручается обществом ЦСКА. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦСКА.

Церемония вручения премии «Армеец года» прошла в Центральном доме Российской армии в Москве.

Мельникова болеет за футбольный «Спартак». В марте 2023 года гимнастка даже совершила символический удар перед стартом матча «Спартака» с «Уралом» в Кубке России.

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Спорт
Ангелина Мельникова

Мельникова является олимпийской чемпионкой Токио в командном многоборье, чемпионкой мира 2021 года в личном многоборье. Также на ее счету серебро и две бронзы Олимпийских игр, три серебра и три бронзы чемпионатов мира.

Награду в номинации «Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта» получил трехкратный олимпийский чемпион, лыжник Александр Большунов.

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Иван Витченко Иван Витченко
ФК Спартак Москва ФК ЦСКА Ангелина Мельникова спортивная гимнастика
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