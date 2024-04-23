Болеющая за «Спартак» гимнастка Мельникова получила премию «Армеец года»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике получила премию, которая вручается обществом ЦСКА

Ангелина Мельникова (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка Токио по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова получила награду в номинации «Лучшая спортсменка по олимпийским видам спорта», которая вручается обществом ЦСКА. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦСКА.

Церемония вручения премии «Армеец года» прошла в Центральном доме Российской армии в Москве.

Мельникова болеет за футбольный «Спартак». В марте 2023 года гимнастка даже совершила символический удар перед стартом матча «Спартака» с «Уралом» в Кубке России.

Мельникова является олимпийской чемпионкой Токио в командном многоборье, чемпионкой мира 2021 года в личном многоборье. Также на ее счету серебро и две бронзы Олимпийских игр, три серебра и три бронзы чемпионатов мира.

Награду в номинации «Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта» получил трехкратный олимпийский чемпион, лыжник Александр Большунов.