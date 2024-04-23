Болеющая за «Спартак» гимнастка Мельникова получила премию «Армеец года»
Олимпийская чемпионка Токио по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова получила награду в номинации «Лучшая спортсменка по олимпийским видам спорта», которая вручается обществом ЦСКА. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦСКА.
Церемония вручения премии «Армеец года» прошла в Центральном доме Российской армии в Москве.
Мельникова болеет за футбольный «Спартак». В марте 2023 года гимнастка даже совершила символический удар перед стартом матча «Спартака» с «Уралом» в Кубке России.
Мельникова является олимпийской чемпионкой Токио в командном многоборье, чемпионкой мира 2021 года в личном многоборье. Также на ее счету серебро и две бронзы Олимпийских игр, три серебра и три бронзы чемпионатов мира.
Награду в номинации «Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта» получил трехкратный олимпийский чемпион, лыжник Александр Большунов.
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