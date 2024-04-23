Бывший тренер «Спартака» продлил контракт с «Астон Виллой»

Унаи Эмери продлил контракт с «Астон Виллой» до 2027 года

Новое соглашение испанского тренера будет действовать до 2027 года. «Астон Вилла» сейчас занимает четвертое место в АПЛ и вышла в полуфинал Лиги конференций

Унаи Эмери (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери продлил контракт с клубом до 2027 года. Об этом сообщается на сайте английской команды.

Испанец возглавил клуб в октябре 2022 года, когда «Астон Вилла» занимала 17-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Сезон команда завершила на седьмом месте и впервые с 2010 года попала в еврокубки.

В нынешнем сезоне «Астон Вилла» дошла уже до полуфинала Лиги конференций и занимает четвертое место в АПЛ.

Эмери известен российским болельщикам по работе в московском «Спартаке» в 2012 году. После этого он возглавлял «Севилью», «Пари Сен-Жермен», «Арсенал» и «Вильярреал».

В конце марта немецкая газета Tz сообщала, что 52-летний Эмери является одним из кандидатов на замену Томасу Тухелю в мюнхенской «Баварии».