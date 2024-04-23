Бывший тренер «Спартака» продлил контракт с «Астон Виллой»
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери продлил контракт с клубом до 2027 года. Об этом сообщается на сайте английской команды.
Испанец возглавил клуб в октябре 2022 года, когда «Астон Вилла» занимала 17-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Сезон команда завершила на седьмом месте и впервые с 2010 года попала в еврокубки.
В нынешнем сезоне «Астон Вилла» дошла уже до полуфинала Лиги конференций и занимает четвертое место в АПЛ.
Эмери известен российским болельщикам по работе в московском «Спартаке» в 2012 году. После этого он возглавлял «Севилью», «Пари Сен-Жермен», «Арсенал» и «Вильярреал».
В конце марта немецкая газета Tz сообщала, что 52-летний Эмери является одним из кандидатов на замену Томасу Тухелю в мюнхенской «Баварии».
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