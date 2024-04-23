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Глушаков рассказал о заговоре против него в российском футболе

Денис Глушаков рассказал о заговоре против него в российском футболе
Экс-футболист сборной России заявил, что после ухода из московского «Спартака» в 2019 году ему испортили карьеру
Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press
Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков рассказал в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна, что после ухода из «Спартака» ему испортили карьеру.

«Испортили карьеру. Все просто. Есть заговор. Люди сидят и договариваются между собой не брать футболиста. А ты веришь в то, что я ухожу из «Спартака» бесплатным футболистом, какой бы я там ни был, в 30 лет и из 16 команд у меня нет ни одного предложения?» — сказал Глушаков.

Экс-капитан «Спартака» Глушаков перешел в армянский клуб
Спорт
Денис Глушаков

По словам Глушакова, в клубы просто звонили и просили: «Не надо брать, он нас обидел». «Таких много футболистов было. [Динияр] Билялетдинов, [Марат] Измайлов», — отметил Глушаков.

На вопрос, кто просит, Глушаков ответил: «Не знаю. Ты лучше меня все это знаешь. <...> Мне заблокировали вход в российский футбол. Даже в ближайшую Турцию. Я когда разговаривал, мне говорили, что людям звонили: «Нет, нельзя брать, потому что у вас с нами испортятся отношения». Вот так это было», — рассказал футболист.

В «Спартаке», капитаном которого он был, Глушаков стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в 2017 году. По ходу следующего сезона он перестал играть за «красно-белых» из-за конфликта с главным тренером Массимо Каррерой, летом 2019-го с полузащитником расторгли контракт.

После ухода из «Спартака» Глушаков успел поиграть за «Ахмат», «Химки», «Пари НН» и костромской «Спартак», в феврале этого года 37-летний футболист подписал контракт с армянским «Урарту».

В сборной России Глушаков провел 57 матчей и забил пять голов, играл на чемпионате мира-2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

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Футбол Денис Глушаков
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