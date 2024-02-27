Экс-капитан «Спартака» Глушаков перешел в армянский клуб

Детали соглашения с 37-летним полузащитником не уточняются

Денис Глушаков (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Экс-футболист сборной России Денис Глушаков перешел в армянский «Урарту». Об этом сообщает пресс-служба ереванской команды.

Детали соглашения с 37-летним полузащитником не раскрываются.

Глушаков в январе покинул костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. Соглашение с игроком было расторгнуто по обоюдному согласию. За костромской клуб Глушаков выступал с сентября 2023 года, провел семь матчей и сделал одну голевую передачу.

Нынешней зимой Глушаков тренировался в составе «Ростова» на сборах в ОАЭ, где сыграл в том числе в двух товарищеских матчах.

Ранее Глушаков выступал за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН». В «Спартаке», капитаном которого он был, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в 2017 году. Входит в число 20 лидеров по количеству матчей за карьеру в чемпионатах России.

В сборной России Глушаков провел 57 матчей и забил пять голов, играл на чемпионате мира-2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

«Урарту» после 21 тура чемпионата Армении набрал 35 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.