Экс-капитан «Спартака» Глушаков перешел в армянский клуб
Экс-футболист сборной России Денис Глушаков перешел в армянский «Урарту». Об этом сообщает пресс-служба ереванской команды.
Детали соглашения с 37-летним полузащитником не раскрываются.
Глушаков в январе покинул костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. Соглашение с игроком было расторгнуто по обоюдному согласию. За костромской клуб Глушаков выступал с сентября 2023 года, провел семь матчей и сделал одну голевую передачу.
Нынешней зимой Глушаков тренировался в составе «Ростова» на сборах в ОАЭ, где сыграл в том числе в двух товарищеских матчах.
Ранее Глушаков выступал за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН». В «Спартаке», капитаном которого он был, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в 2017 году. Входит в число 20 лидеров по количеству матчей за карьеру в чемпионатах России.
В сборной России Глушаков провел 57 матчей и забил пять голов, играл на чемпионате мира-2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.
«Урарту» после 21 тура чемпионата Армении набрал 35 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.
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