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Олимпийская чемпионка вернулась в лыжи после четырех лет в биатлоне

Стина Нильссон завершила карьеру в биатлоне и вернулась в лыжные гонки
Шведка Стина Нильссон перешла из лыжных гонок в биатлон в 2020 году. За это время олимпийская чемпионка Пхёнчхана выиграла бронзу ЧЕ-2023 в смешанной эстафете. Теперь 30-летняя спортсменка решила вернуться в родной вид спорта
Фото: Dustin Satloff / Getty Images
Фото: Dustin Satloff / Getty Images

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон объявила о возвращении в родной вид спорта после четырех сезонов в биатлоне. Об этом сообщает SVT Sport.

«Винтовку положила на полку, — сообщила 30-летняя шведская спортсменка. — В следующем году я буду бегать на длинные дистанции. Даже когда я перешла в биатлон, я понимала, что у меня будет три этапа. Лыжи, биатлон, и снова лыжи. И теперь это кажется очень правильным и захватывающим».

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Нильссон объявила о переходе в биатлон в конце марта 2020 года. С тех пор ее лучшим достижением была бронзовая медаль чемпионата Европы в смешанной эстафете в 2023-м.

В лыжных гонках на счету Нильссон пять олимпийских наград, в том числе золото Олимпиады 2018 года в спринте. Кроме того, шведка дважды побеждала на чемпионатах мира.

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Биатлон Швеция лыжи
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