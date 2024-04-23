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Погибшая российская волейболистка перед смертью рассталась с парнем

Погибшая российская волейболистка Михайлина перед смертью рассталась с парнем
Тело Арины Михайлиной, члена молодежной сборной России по пляжному волейболу, нашли рядом с общежитием МЭИ. Подруга 21-летней спортсменки сообщила, что незадолго до смерти та рассталась с молодым человеком
Арина Михайлина
Арина Михайлина (Фото: Всероссийская федерация волейбола)

Волейболистка пляжного клуба «Заречье-Одинцово» Арина Михайлина незадолго до смерти рассталась с парнем. Об этом ТАСС рассказала ее подруга Анастасия Петрова.

«Я знаю Арину уже много лет, она была светлым и позитивным человеком. Также знаю ее молодого человека Максима — приятный, хороший и порядочный парень. У них все было хорошо до вчерашнего дня, они расстались», — сказала Петрова.

Волейболистка-пляжница молодежной сборной России умерла в 21 год
Спорт
Арина Михайлина

Она подчеркнула, что пара рассталась без конфликта, и призвала дождаться официальной информации об обстоятельствах смерти волейболистки.

21-летняя Михайлина была игроком молодежной сборной России и победительницей первенства России. О ее смерти Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сообщила 22 апреля.

Тело Михайлиной нашли накануне вечером возле здания общежития МЭИ на 1-й улице Синичкина на юго-востоке Москвы, сообщил «МК». Игрок «Заречье-Одинцово» Мария Халецкая сказала «РИА Новости», что Михайлина покончила с собой. «Известно точно, что это был суицид после нервного срыва», — сказала Халецкая.

В ВФВ пообещали оказать всю необходимую помощь семье погибшей.

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