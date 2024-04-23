Умерла бывший тренер российской гимнастки Яны Кудрявцевой

Заслуженному тренеру России Елене Карпушенко было 62 года. Она была личным тренером Кудрявцевой, многократной чемпионки мира и серебряного призера ОИ-2016, а также других титулованных гимнасток

Елена Карпушенко и Яна Кудрявцева (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Елена Карпушенко скончалась на 63-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Причина ее смерти не уточняется.

«Ее вклад в российскую и мировую художественную гимнастику невозможно переоценить. Красоту и мастерство ее воспитанниц, неповторимый почерк тренерской работы, школу Елены Львовны знает и ценит весь мир. Это огромная утрата для всех нас. Не стало невероятно талантливого наставника, прекрасного человека и нашего друга», — говорится в сообщении.

Карпушенко воспитала множественно титулованных спортсменок. В том числе она была личным тренером многократной чемпионки мира и Европы, серебряного призера Олимпийских игр 2016 года Яны Кудрявцевой, бронзового призера Олимпиады-1996 в групповых упражнениях Ангелины Юшковой, олимпийской чемпионки 2004 года в групповых упражнениях Татьяны Курбаковой.