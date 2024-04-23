Один из самых побеждающих тренеров в истории НХЛ вернулся в «Баффало»

Линди Рафф сменил Дона Гранато на посту главного тренера «Баффало». Он уже возглавлял команду с 1997 по 2013 год, под его руководством «Сейбрз» дошли до финала Кубка Стэнли в 1999-м

Фото: nhl.com

Линди Рафф назначен главным тренером клуба НХЛ «Баффало Сейбрз». Об этом сообщается на сайте лиги.

64-летний специалист сменил на этом посту Дона Гранато, который был отправлен в отставку 16 апреля. «Сэйбрз» не могут выйти в плей-офф НХЛ уже 13 сезонов подряд.

Рафф вернулся в «Баффало», который возглавлял на протяжении 16 сезонов (1997—2013). С командой он восемь раз выходил в плей-офф, в том числе дошел до финала в сезоне 1998/99.

Рафф занимает пятое место в истории НХЛ и второе место среди действующих тренеров по победам в регулярных чемпионатах — 864 победы.

После ухода из «Баффало» Рафф тренировал «Даллас Старз» (2013–2017) и «Нью-Джерси Девилз» (2020–2024).