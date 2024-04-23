Две передачи Свечникова помогли «Каролине» победить «Айлендерс» в плей-офф НХЛ

Российский форвард «Каролины» сделал две передачи в матче плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников набрал первые очки в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, а его команда одержала вторую победу над «Айлендерс», уступая 0:3

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников и защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Райан Пулок (Фото: Reuters)

«Каролина Харрикейнз» дома победила «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:3.

У «Харрикейнз» заброшенными шайбами отличились Теуво Терявяйнен (34-я минута), Сет Джарвис (51-я), Себастьян Ахо (58-я), Джордан Мартинук (58-я), Джейк Гюнцель (60-я). В составе «Айлендерс» отметились Кайл Палмьери (17-я), Бо Хорват (20-я) и Андерс Ли (24-я).

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников набрал первые очки в нынешнем сезоне Кубка Стэнли, отличившись двумя результативными передачами на Себастьяна Ахо и Джейка Гюнцель.

Одноклубники Свечникова российские хоккеисты Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов в этом матче результативными действиями не отметились. Также российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 34 броска из 38.

«Айлендерс» нанесли 12 бросков в створ, что является вторым худшим результатом клуба за всю историю выступлений в плей-офф НХЛ. Худший показатель по броскам (11) был в седьмом матче серии первого раунда против «Вашингтона» (1:2) в 2015 году.

По итогам регулярного чемпионата «Каролина» (111 очков) заняла второе место, а «Айлендерс» (94 очка) вышли в плей-офф с третьего места в Столичном дивизионе.

«Каролина» ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третий матч пройдет 26 апреля на домашней площадке «Айлендерс».