Хачанов проиграл Димитрову в третьем круге «Мастерс» в Майами

Хачанов не смог выйти в четвертый круг «Мастерс» в Майами

Хачанов проиграл болгарину Димитрову в трех сетах. В одиночном разряде турнира в Майами из россиян остался только Сафиуллин

Карен Хачанов (Фото: Al Bello / Getty Images)

Третья ракетка России Карен Хачанов не смог выйти в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

В матче третьего круга Хачанов, занимающий 22-е место в рейтинге, уступил болгарину Григору Димитрову (15-й) со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 5:7.

Россиянин выиграл у Димитрова только один матч из пяти за карьеру.

Димитров за выход в четвертьфинал сыграет с американцем Брендоном Накасимой (32-й) или бельгийцем Давидом Гоффеном (55-й).

Из россиян в одиночном разряде турнира остался только Роман Сафиуллин (71-й), который в третьем круге в понедельник сыграет с чехом Якубом Меншиком (54-й).

Победитель турнира в Майами получит 1000 очков и более $1,1 млн призовых.