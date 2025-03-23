Хачанов не смог выйти в четвертый круг «Мастерс» в Майами
Третья ракетка России Карен Хачанов не смог выйти в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
В матче третьего круга Хачанов, занимающий 22-е место в рейтинге, уступил болгарину Григору Димитрову (15-й) со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 5:7.
Россиянин выиграл у Димитрова только один матч из пяти за карьеру.
Димитров за выход в четвертьфинал сыграет с американцем Брендоном Накасимой (32-й) или бельгийцем Давидом Гоффеном (55-й).
Из россиян в одиночном разряде турнира остался только Роман Сафиуллин (71-й), который в третьем круге в понедельник сыграет с чехом Якубом Меншиком (54-й).
Победитель турнира в Майами получит 1000 очков и более $1,1 млн призовых.
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