 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Хачанов не смог выйти в четвертый круг «Мастерс» в Майами

Хачанов проиграл Димитрову в третьем круге «Мастерс» в Майами
Хачанов проиграл болгарину Димитрову в трех сетах. В одиночном разряде турнира в Майами из россиян остался только Сафиуллин
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Al Bello / Getty Images)

Третья ракетка России Карен Хачанов не смог выйти в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

В матче третьего круга Хачанов, занимающий 22-е место в рейтинге, уступил болгарину Григору Димитрову (15-й) со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 5:7.

Россиянин выиграл у Димитрова только один матч из пяти за карьеру.

Димитров за выход в четвертьфинал сыграет с американцем Брендоном Накасимой (32-й) или бельгийцем Давидом Гоффеном (55-й).

Медведев и еще три топ-игрока повторили антирекорд серии «Мастерс»
Спорт
Даниил Медведев

Из россиян в одиночном разряде турнира остался только Роман Сафиуллин (71-й), который в третьем круге в понедельник сыграет с чехом Якубом Меншиком (54-й).

Победитель турнира в Майами получит 1000 очков и более $1,1 млн призовых.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ

Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео

Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис ATP Карен Хачанов
Материалы по теме
Рублев станет первой ракеткой России после провала Медведева в Майами
Спорт
Даниил Медведев проиграл в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Спорт
Мирра Андреева первая в сезоне выиграла 20 матчей на турнирах WTA
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
В Подмосковье загорелось здание рядом с усадьбой ЛяминаОбщество, 21:14
Хачанов не смог выйти в четвертый круг «Мастерс» в МайамиСпорт, 21:06
Ротенберг заявил о готовности возглавить сборную КХЛ в матче против НХЛСпорт, 20:50
ABC узнал об угрозе для хаба военной помощи Украине в Польше из-за СШАПолитика, 20:48
Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на консультации с СШАПолитика, 20:47
Взрыв после удара Израиля в Газе. ВидеоПолитика, 20:36
Уиткофф вновь заявил, что Путин не собирается захватывать ЕвропуПолитика, 20:23
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛСпорт, 20:00
Нарисовавший граффити в Судже блогер ответил на угрозу штрафомПолитика, 19:55
В здании полиции в Одесской области произошел взрывОбщество, 19:46
Клуб Ротенберга сыграет с московским «Динамо» на старте Кубка ГагаринаСпорт, 19:45
В Курской области завели дело после атаки дрона на машину главы районаПолитика, 19:42
Уолтц раскрыл темы для обсуждения с Россией в будущемПолитика, 19:39
«Ювентус» сменил главного тренераСпорт, 19:24