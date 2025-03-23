Медведев и еще три топ-игрока повторили антирекорд серии «Мастерс» в Майами

Медведев и еще три топ-игрока повторили антирекорд серии «Мастерс»

Второй раз в истории никто из полуфиналистов «Мастерс» не смог выиграть первый матч на следующем турнире серии. Также «Мастерс» в Майами стал третьим подряд, где на старте вылетели четыре игрока топ-10

Даниил Медведев (Фото: Rich Storry / Getty Images)

Никто из полуфиналистов турнира в американском Индиан-Уэллсе, который прошел в первой половине марта, не смог выиграть первый матч на следующем турнире серии «Мастерс» в Майами. Такое в серии «Мастерс» произошло всего второй раз в истории (с 1990 года), пишет Opta Ace.

В Индиан-Уэллсе в полуфинале россиянин Даниил Медведев проиграл датчанину Хольгеру Руне, а британец Джек Дрейпер победил испанца Карлоса Алькараса.

В Майами все четверо начали выступление со второго круга и проиграли.

Первый подобный случай произошел в 2022 году: тогда дошедшие до полуфинала в Монреале поляк Хуберт Хуркач, норвежец Каспер Рууд, испанец Пабло Карреньо-Буста и британец Дэн Эванс вылетели после первых матчей на следующем «Мастерс» в Цинциннати.

Также турнир в Майами стал третьим «Мастерс» подряд, на котором в стартовых матчах вылетели четыре игрока из топ-10. Ранее в истории серии это произошло только раз в 2007 году.

В Майами неудачно стартовали Медведев (8-й в рейтинге), Алькарас (3), Дрейпер (7) и Андрей Рублев (9). При этом Рублев вылетел на старте третьего «Мастерс» подряд.

Из россиян до третьего круга в Майами дошли Роман Сафиуллин и Карен Хачанов.