Клуб Ротенберга сыграет с московским «Динамо» на старте Кубка Гагарина
Московское «Динамо» проиграло череповецкой «Северстали» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ и получило в соперники по первому раунду плей-офф петербургский СКА, который возглавляет Роман Ротенберг.
«Динамо» заняло второе место в Западной конференции, СКА — седьмое.
Клубы ранее шесть раз встречались в плей-офф: «Динамо» выиграло две серии (2012, 2013 годы, стало впоследствии чемпионом) и еще в четырех потерпело поражение (2015–2017, 2021 годы).
Матчи серии до четырех побед пройдут 27, 29, 31 марта, 2 апреля и, если потребуется, 4, 6 и 8 апреля.
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