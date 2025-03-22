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Рублев станет первой ракеткой России после провала Медведева в Майами

Андрей Рублев после турнира в США окажется в рейтинге ATP выше Даниила Медведева впервые с февраля 2023 года
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Андрей Рублев станет первой ракеткой России после неудачного выступления Даниила Медведева на турнире ATP серии «Мастерс» в Майами.

Медведев, который сейчас занимает восьмое место в мировом рейтинге, неожиданно проиграл во втором круге испанцу Хауме Муньяр (2:6, 3:6), 56-й ракетке мира.

Из-за этого Медведев потеряет 390 очков и опустится минимум на 10-ю строчку. Рублев, который сейчас девятый, точно обойдет соотечественника.

Первой ракеткой России Рублев станет впервые с февраля 2023 года. В Майами во втором круге он сыграет с бельгийцем Зизу Бергсом.

Турнир в Майами завершится 30 марта, призовой фонд соревнований составляет более $9,1 млн. «Мастерс» — второй по престижности уровень соревнований ATP после «Большого шлема» и Итогового турнира.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис ATP Даниил Медведев Андрей Рублев (теннисист)
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
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