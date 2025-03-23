«Спартак» и ЦСКА завершили регулярный чемпионат КХЛ победами
Московский «Спартак» победил тольяттинскую «Ладу» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ и занял третье место в Западной конференции.
Игра в Москве завершилась в овертайме со счетом 3:2.
У «Лады» забили Никита Попугаев (21) и Андрей Алтыбармакян (35).
У «Спартака» отличились Николай Голдобин (44-я минута), Демид Мансуров (53) и Павел Порядин (64).
[ РБК ] СКА завершил регулярный чемпионат КХЛ победой над «Торпедо»
В параллельном матче ЦСКА обыграл в Балашихе «Витязь» со счетом 2:1, одержав первую победу за пять матчей.
В первом раунде плей-офф ЦСКА сыграет с минским «Динамо».
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