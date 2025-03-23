«Спартак» и ЦСКА завершили регулярный чемпионат КХЛ победами

«Спартак» уступал 0:2, но смог победить «Ладу» в овертайме — 3:2. ЦСКА обыграл «Витязь» со счетом 2:1, прервав четырехматчевую серию поражений и получив в соперники в плей-офф минское «Динамо»

Павел Порядин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московский «Спартак» победил тольяттинскую «Ладу» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ и занял третье место в Западной конференции.

Игра в Москве завершилась в овертайме со счетом 3:2.

У «Лады» забили Никита Попугаев (21) и Андрей Алтыбармакян (35).

У «Спартака» отличились Николай Голдобин (44-я минута), Демид Мансуров (53) и Павел Порядин (64).

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В параллельном матче ЦСКА обыграл в Балашихе «Витязь» со счетом 2:1, одержав первую победу за пять матчей.

В первом раунде плей-офф ЦСКА сыграет с минским «Динамо».