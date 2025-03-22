В КХЛ определилась вторая пара соперников по плей-офф

Серия «Автомобилист» — «Ак Барс» стартует 26 марта

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Екатеринбургский «Автомобилист» и казанский «Ак Барс» сыграют друг с другом в первом раунде Кубка Гагарина.

Это стало известно после победы «Ак Барса» над новосибирской «Сибирью» (3:2 ОТ). Казанцы и екатеринбуржцы займут в Восточной конференции 4–5-е места.

Серия стартует 26 марта, а город, где она начнется, определится позднее.

Пока это вторая известная пара в первом раунде плей-офф КХЛ и первая в Восточной конференции. На Западе в первом раунде сыграют ярославский «Локомотив» и нижегородское «Торпедо».