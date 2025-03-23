Замбиец из украинского клуба не приехал в сборную на матч против России
Полузащитник Голден Мафвента не приехал из харьковского «Металлиста» в сборную Замбии на товарищеский матч с командой России, сообщил Sport24 генеральный секретарь Футбольной ассоциации Замбии Рубен Каманга.
«На матч со сборной России не поедут три футболиста. Двое из них получили повреждение, а еще один не поехал в сборную по другой причине. Это Голден Мафвента из харьковского «Металлиста», — сказал Каманга.
Каманга назвал приезд в сборную личным делом каждого футболиста и допустил, что Мафвенту не отпустили в клубе. Игроку нашли замену.
Полузащитнику 24 года, он сыграл восемь встреч за Замбию. В «Металлисте» он играет на правах аренды из чешского «Вишкова», в этом сезоне он провел десять матчей.
Харьковский клуб выступает в Первой лиге Украины (второй дивизион).
Матч Россия — Замбия пройдет 25 марта в Москве.
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