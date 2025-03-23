Играющий на Украине футболист не приехал в сборную Замбии на матч против России

Замбиец из украинского клуба не приехал в сборную на матч против России

Генсек замбийской федерации рассказал, что из вызванных игроков в сборную не приехали трое — у двоих травмы, а Голден Мафвента, играющий в аренде за харьковский «Металлист», не смог «по другой причине»

Голден Мафвента (Фото: Телеграм-канал ФК «Металлист» (Харьков))

Полузащитник Голден Мафвента не приехал из харьковского «Металлиста» в сборную Замбии на товарищеский матч с командой России, сообщил Sport24 генеральный секретарь Футбольной ассоциации Замбии Рубен Каманга.

«На матч со сборной России не поедут три футболиста. Двое из них получили повреждение, а еще один не поехал в сборную по другой причине. Это Голден Мафвента из харьковского «Металлиста», — сказал Каманга.

Каманга назвал приезд в сборную личным делом каждого футболиста и допустил, что Мафвенту не отпустили в клубе. Игроку нашли замену.

Полузащитнику 24 года, он сыграл восемь встреч за Замбию. В «Металлисте» он играет на правах аренды из чешского «Вишкова», в этом сезоне он провел десять матчей.

Харьковский клуб выступает в Первой лиге Украины (второй дивизион).

Матч Россия — Замбия пройдет 25 марта в Москве.