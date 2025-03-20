Дзюба не сыграет со сборной Замбии
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба, полузащитник «Динамо» Даниил Фомин и защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков покинули сборную России и не примут участия в товарищеском матче с командой Замбии, сообщила пресс-служба РФС.
Все трое вышли в стартовом составе в матче с Гренадой накануне (5:0), Фомин и Дзюба забили по мячу, при этом 36-летний форвард «Акрона» стал рекордсменом сборной России по голам (31).
«Как я уже говорил, на мартовском сборе мы хотели бы увидеть на поле как можно больше игроков, и на матч с Замбией выйдет другой состав», — сказал главный тренер сборной Валерий Карпин.
Матч с Замбией пройдет 25 марта в Москве на стадионе «Динамо».
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