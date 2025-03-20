Дзюба не сыграет со сборной Замбии

Дзюба, Фомин и Солдатенков покинули сборную России и не сыграют с Замбией

Карпин отпустил из сборной Дзюбу, Фомина и Солдатенкова, сыгравших в победном матче с Гренадой (5:0). По словам тренера, он хочет увидеть в игре с Замбией другой состав

Артем Дзюба (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба, полузащитник «Динамо» Даниил Фомин и защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков покинули сборную России и не примут участия в товарищеском матче с командой Замбии, сообщила пресс-служба РФС.

Все трое вышли в стартовом составе в матче с Гренадой накануне (5:0), Фомин и Дзюба забили по мячу, при этом 36-летний форвард «Акрона» стал рекордсменом сборной России по голам (31).

«Как я уже говорил, на мартовском сборе мы хотели бы увидеть на поле как можно больше игроков, и на матч с Замбией выйдет другой состав», — сказал главный тренер сборной Валерий Карпин.

Матч с Замбией пройдет 25 марта в Москве на стадионе «Динамо».