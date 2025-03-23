Гонщик McLaren Пиастри выиграл гонку «Формулы-1» в Китае
Австралийский пилот McLaren Оскар Пиастри стал победителем гонки «Формулы-1» в Шанхае (Китай).
Для 23-летнего Пиастри это третья победа на Гран-при «Формулы-1» в карьере.
Вторым финишировал напарник Пиастри Ландо Норрис. Третье место во второй гонке подряд занял Джордж Расселл (Mercedes). Действующий чемпион Макс Ферстаппен из Red Bull стал четвертым.
В топ-10 вошли: Шарль Леклер (Ferrari, 5), Льюис Хэмилтон (Ferrari, 6), Эстебан Окон (Haas, 7), Андреа Кими Антонелли (Mercedes, 8), Александер Албон (Williams, 9), Оливер Берман (Haas, 10).
В зачете пилотов лидирует Норрис (44 очков), второе место у Ферстаппена (36), третье у Расселла (35). В Кубке конструкторов первое место у McLaren (78), второе у Mercedes (53), третье у Red Bull (36).
Следующий этап «Формулы-1» пройдет в японской Судзуке 6 апреля.
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