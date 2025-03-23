Гонщик McLaren Пиастри выиграл гонку «Формулы-1» в Китае

В тройку призеров гонки в Шанхае вошли Оскар Пиастри, Ландо Норрис и Джордж Расселл. Действующий чемпион Макс Ферстаппен финишировал четвертым

Оскар Пиастри (Фото: Clive Rose / Getty Images)

Австралийский пилот McLaren Оскар Пиастри стал победителем гонки «Формулы-1» в Шанхае (Китай).

Для 23-летнего Пиастри это третья победа на Гран-при «Формулы-1» в карьере.

Вторым финишировал напарник Пиастри Ландо Норрис. Третье место во второй гонке подряд занял Джордж Расселл (Mercedes). Действующий чемпион Макс Ферстаппен из Red Bull стал четвертым.

В топ-10 вошли: Шарль Леклер (Ferrari, 5), Льюис Хэмилтон (Ferrari, 6), Эстебан Окон (Haas, 7), Андреа Кими Антонелли (Mercedes, 8), Александер Албон (Williams, 9), Оливер Берман (Haas, 10).

В зачете пилотов лидирует Норрис (44 очков), второе место у Ферстаппена (36), третье у Расселла (35). В Кубке конструкторов первое место у McLaren (78), второе у Mercedes (53), третье у Red Bull (36).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в японской Судзуке 6 апреля.