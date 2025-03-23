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Руслан Нигматуллин отсудил у бывшей жены ₽59 млн

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отсудил у бывшей жены ₽59 млн
Нигматуллин в прошлом году решил судиться с бывшей женой Еленой из-за раздела имущества. Экс-футболист говорил, что она забрала 121 млн руб. после продажи квартиры. Суд постановил, что она должна выплатить Нигматуллину половину
Руслан Нигматуллин
Руслан Нигматуллин (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Преображенский суд Москвы обязал бывшую жену Руслана Нигматуллина Елену выплатить ему 59 млн руб. по делу о разделе совместно нажитого имущества. Об этом сообщается в телеграм-канале юридической фирмы «Гордон и сыновья», которая представляла интересы 50-летнего бывшего вратаря сборной России.

Нигматуллин в июне 2024-го сообщил, что будет судиться с бывшей женой. По его словам, он предлагал ей разделить имущество пополам без суда и оставить ей четырехкомнатную квартиру в Майами, но она «предъявила претензии на 100% имущества, включая только что проданную за 121 млн руб. квартиру в Москве», забрала деньги себе и уехала из России.

«Бывшая супруга теперь будет обязана выплатить Руслану 59 млн руб., что составляет законную половину суммы от проданной Еленой квартиры. В свою очередь, очень надеемся, что бывшая супруга в добровольном порядке исполнит постановление суда», — говорится в заявлении юрфирмы.

В картотеке Преображенского районного суда говорится, что решение по делу вынесено 20 марта. Его текст пока не опубликован, но указывается, что иск удовлетворен частично.

Нигматуллин встретил будущую жену в 1996-м, они расстались в 2023-м, у пары двое сыновей.

Нигматуллин в разные годы выступал за московские «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА, итальянские «Верону» и «Салернитану», израильский Маккаби Ахи» и другие клубы. За сборную России голкипер провел 24 матча.

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Футбол Руслан Нигматуллин сборная России по футболу
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