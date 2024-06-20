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Спорт ,  
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Руслан Нигматуллин подаст в суд на бывшую жену из-за раздела имущества

Экс-вратарь сборной России, «Спартака» и «Локомотива» заявил, что бывшая супруга предъявила претензии на всю недвижимость
Руслан Нигматуллин и его супруга Елена в 2018 году&nbsp;
Руслан Нигматуллин и его супруга Елена в 2018 году  (Фото: Сергей Виноградов/ТАСС)

Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин заявил, что собирается подать в суд на свою бывшую жену в связи с разделом имущества. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Из чувства уважения и стремления к справедливости я предложил разделить все имущество «50 на 50» без судебных разбирательств. В частности: оставить за супругой 4-комнатную квартиру в Майами. Однако для нее этого было недостаточно. Елена предъявила претензии на 100% имущества, включая только что проданную за 121 млн руб. квартиру в Москве. Получив средства от продажи квартиры, она покинула Россию и перестала выходить со мной на связь. Я считаю, что отъезд за границу не может и не должен быть способом ухода от ответственности. Поэтому в отсутствие альтернативы я вынужден решать данный вопрос в правовом поле», — пояснил Нигматуллин.

По словам 49-летнего футболиста, они прожили вместе с супругой почти 30 лет, поэтому он до последнего надеялся, что им удастся решить все вопросы без суда, однако он «сильно ошибался».

Руслан Нигматуллин начал карьеру в 1992 году в «КамАЗе» из Набережных Челнов. Он также выступал за другие российские команды, в том числе за московские «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. Среди наград футболиста: три «золота» чемпионата России и два Кубка России. Плюс ко всему Нигматуллин играл за рубежом: в итальянских «Вероне» и «Салернитане», а также в израильском «Маккаби Ахи», где завершил профессиональную карьеру в 2009 году. За сборную России голкипер провел 24 официальных матча, в которых пропустил 18 мячей.

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Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
чемпионат России Руслан Нигматуллин

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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