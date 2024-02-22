Apple Music раскрыла плейлист Месси для разминки перед матчами
Apple Music опубликовала плейлист «Messi: The Warm-Up» из 60 композиций, которые аргентинский футболист Лионель Месси любит слушать перед матчами.
Плейлист на 3,5 часа включает композиции разных жанров, в том числе аргентинскую кумбию, поп-музыку, r'n'b и рок.
Больше всего треков в списке от пуэрто-риканского рэпера Bad Bunny и мексиканского певца Песо Плюмы, но также есть Despacito Луиса Фонси, Highway To Hell группы AC/DC и Viva La Vida от Coldplay.
«Сколько себя помню, музыка всегда играла значительную роль в моей жизни, особенно в дни матчей», — сказал Месси. По словам футболиста, музыка помогает ему успокоить разум и сохранять самообладание.
Месси 36 лет, он играет за «Интер Майами». На счету аргентинца победа на чемпионате мира в Катаре, восемь «Золотых мячей», четыре победы в Лиге чемпионов.
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