Apple Music раскрыла плейлист Месси для разминки перед матчами

В список, который называется «Месси: Разминка» вошли 60 композиций, среди которых много латиноамериканских хитов. Футболист заявил, что музыка всегда помогала ему настроиться на матчи и сохранять самообладание

Лионель Месси (Фото: Rich Storry / Getty Images)

Apple Music опубликовала плейлист «Messi: The Warm-Up» из 60 композиций, которые аргентинский футболист Лионель Месси любит слушать перед матчами.

Плейлист на 3,5 часа включает композиции разных жанров, в том числе аргентинскую кумбию, поп-музыку, r'n'b и рок.

Больше всего треков в списке от пуэрто-риканского рэпера Bad Bunny и мексиканского певца Песо Плюмы, но также есть Despacito Луиса Фонси, Highway To Hell группы AC/DC и Viva La Vida от Coldplay.

«Сколько себя помню, музыка всегда играла значительную роль в моей жизни, особенно в дни матчей», — сказал Месси. По словам футболиста, музыка помогает ему успокоить разум и сохранять самообладание.

Месси 36 лет, он играет за «Интер Майами». На счету аргентинца победа на чемпионате мира в Катаре, восемь «Золотых мячей», четыре победы в Лиге чемпионов.