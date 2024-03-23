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Ротенберг после матча КХЛ сравнил себя с солдатом, выполняющим приказ

Ротенберг о матче СКА после теракта: показали, что нашу страну ничем не запугать
КХЛ не стала 23 марта отменять матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ «Автомобилист» — СКА. После игры главный тренер петербуржцев заявил, что обе команды показали всем, что Россию ничем не запугать
Роман Ротенберг
Роман Ротенберг (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал на пресс-конференции, что команде было непросто выходить на лед на следующий день после теракта в «Крокус Сити Холле».

СКА 23 марта обыграл в гостях екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 5:2 в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ. Счет в серии до четырех побед стал 3–1 в пользу «Автомобилиста».

«Хочу сказать, что нам было непросто играть в такой тяжелый день. Обе команды вышли и сыграли в хоккей. Показали всем, что нашу страну ничем не запугать. Россия — сильная держава», — цитирует Ротенберга сайт СКА.

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Фото:Maksim Konstantinov / Global Look Press

На вопрос, как принималось решение, чтобы матч состоялся, Ротенберг ответил: «Мы солдаты. Нам лига дает приказ — мы играем. Не принимаем участия в этих переговорах. «Партия сказала: «Надо!» — комсомол ответил: «Есть!»

Ранее КХЛ перенесла на 26 марта четвертый матч серии между московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом» (должен был пройти 23-го) и пятый матч серии между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом» (24-го). Но встреча СКА и «Автомобилиста» прошла по расписанию.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным Следственного комитета, погибли 133 человека, более 120 пострадали.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург ХК Автомобилист Роман Ротенберг
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