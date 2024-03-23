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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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КХЛ назвала новые даты перенесенных из-за теракта матчей плей-офф

Перенесенные матчи «Спартака» и «Авангарда» в плей-офф КХЛ пройдут 26 марта
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Перенесенные игры серий 1/4 финала Кубка Гагарина «Спартак» — «Металлург» и «Авангард» — «Локомотив» планируется провести 26 марта
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Перенесенные из-за теракта в «Крокус Сити Холле» матчи серий 1/4 финала плей-офф КХЛ планируется провести 26 марта. Об этом сообщается на сайте лиги.

Предварительно четвертый матч серии между московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом» и пятый матч серии между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом» пройдут на следующей неделе во вторник.

Изначально игра «Спартака» и «Металлурга» должна была пройти 23 марта в Москве, «Авангарда» и «Локомотива» — 24 марта в Омске. Но матчи были перенесены.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

«Локомотив» ведет в серии до четырех побед со счетом 3–1, «Спартак» уступает со счетом 1–2.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным Следственного комитета, погибли 115 человек, более 120 пострадали.

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