КХЛ назвала новые даты перенесенных из-за теракта матчей плей-офф
Перенесенные из-за теракта в «Крокус Сити Холле» матчи серий 1/4 финала плей-офф КХЛ планируется провести 26 марта. Об этом сообщается на сайте лиги.
Предварительно четвертый матч серии между московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом» и пятый матч серии между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом» пройдут на следующей неделе во вторник.
Изначально игра «Спартака» и «Металлурга» должна была пройти 23 марта в Москве, «Авангарда» и «Локомотива» — 24 марта в Омске. Но матчи были перенесены.
«Локомотив» ведет в серии до четырех побед со счетом 3–1, «Спартак» уступает со счетом 1–2.
В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным Следственного комитета, погибли 115 человек, более 120 пострадали.
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