«Зенит» объяснил, почему решил не отменять товарищеский матч в Белграде

Петербургский клуб 23 марта сыграет против сербской «Црвены звезды». В «Зените» заявили, что для болельщиков клубов и команд это матч памяти и единения. Ранее «Спартак» из-за теракта в «Крокус Сити Холле» отменил свою игру в Баку

Фото: fc-zenit.ru

Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал на своем сайте заявление в котором объяснил, почему не стал отменять товарищеский матч сербского клуба «Црвена звезда».

Встреча запланирована в Белграде на 23 марта, начало — 21:00 мск.

«Для болельщиков клубов и команд это — матч памяти и единения. Футбол объединяет и спасает, поэтому игра состоится и начнется с минуты молчания. Команды сыграют в траурных повязках. Мы скорбим вместе с каждым, кого коснулась страшная трагедия в «Крокус Сити Холле», — говорится в заявлении.

Ранее московский «Спартак» отменил свой товарищеский матч против азербайджанского «Нефтчи», который должен был пройти в Баку 23 марта.

«Зенит» отправился в Белград, что провести товарищеский матч во время паузы в чемпионате России на матчи национальных сборных.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным Следственного комитета, погибли 133 человека, более 120 пострадали.