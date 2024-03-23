 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

«Зенит» объяснил, почему решил не отменять товарищеский матч в Белграде

«Зенит» назвал игру против сербской «Црвены звезды» матчем памяти и единения
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Петербургский клуб 23 марта сыграет против сербской «Црвены звезды». В «Зените» заявили, что для болельщиков клубов и команд это матч памяти и единения. Ранее «Спартак» из-за теракта в «Крокус Сити Холле» отменил свою игру в Баку
Фото: fc-zenit.ru
Фото: fc-zenit.ru

Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал на своем сайте заявление в котором объяснил, почему не стал отменять товарищеский матч сербского клуба «Црвена звезда».

Встреча запланирована в Белграде на 23 марта, начало — 21:00 мск.

«Для болельщиков клубов и команд это — матч памяти и единения. Футбол объединяет и спасает, поэтому игра состоится и начнется с минуты молчания. Команды сыграют в траурных повязках. Мы скорбим вместе с каждым, кого коснулась страшная трагедия в «Крокус Сити Холле», — говорится в заявлении.

«Спартак» отменил товарищеский матч в Баку
Спорт
Игроки &laquo;Спартака&raquo;

Ранее московский «Спартак» отменил свой товарищеский матч против азербайджанского «Нефтчи», который должен был пройти в Баку 23 марта.

«Зенит» отправился в Белград, что провести товарищеский матч во время паузы в чемпионате России на матчи национальных сборных.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным Следственного комитета, погибли 133 человека, более 120 пострадали.

Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»

Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

МЧС опубликовало фото и видео с разбором завалов в «Крокусе»

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием

Опубликован список погибших в теракте

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Црвена звезда
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
Банки пообещали списать кредиты погибших и пострадавших в «Крокусе» Финансы, 18:26
Василия Уткина похоронили на Никольско-Трубецком кладбище Спорт, 18:00
Федеральные телеканалы уберут из эфира рекламу в день траура Технологии и медиа, 17:58
МЧС опубликовало предварительный список погибших в «Крокус Сити Холле» Общество, 17:46
В МВД опровергли российское гражданство у подозреваемых в теракте Политика, 17:43
RT показал допрос третьего подозреваемого в нападении на «Крокус» Общество, 17:39
Бастрыкин поручил наградить обезвредившего террориста в «Крокусе» мужчину Общество, 17:33
«Зенит» объяснил, почему решил не отменять товарищеский матч в Белграде Спорт, 17:24
Акции памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холл». Фоторепортаж Общество, 17:20 
Мишустин выразил соболезнования близким жертв теракта в «Крокусе» Общество, 17:19
ФПК усилила меры безопасности в поездах после теракта Общество, 17:15
Над Брянской областью сбили два дрона Политика, 16:45
В Госдуме ограничат вход по разовым пропускам после теракта в «Крокусе» Политика, 16:37
Дептранс предупредил о пробках на МКАД у «Крокуса» Общество, 16:35