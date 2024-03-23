«Зенит» объяснил, почему решил не отменять товарищеский матч в Белграде
Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал на своем сайте заявление в котором объяснил, почему не стал отменять товарищеский матч сербского клуба «Црвена звезда».
Встреча запланирована в Белграде на 23 марта, начало — 21:00 мск.
«Для болельщиков клубов и команд это — матч памяти и единения. Футбол объединяет и спасает, поэтому игра состоится и начнется с минуты молчания. Команды сыграют в траурных повязках. Мы скорбим вместе с каждым, кого коснулась страшная трагедия в «Крокус Сити Холле», — говорится в заявлении.
Ранее московский «Спартак» отменил свой товарищеский матч против азербайджанского «Нефтчи», который должен был пройти в Баку 23 марта.
«Зенит» отправился в Белград, что провести товарищеский матч во время паузы в чемпионате России на матчи национальных сборных.
В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным Следственного комитета, погибли 133 человека, более 120 пострадали.
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