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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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«Спартак» отменил товарищеский матч в Баку

«Спартак» отменил товарищеский матч с азербайджанским «Нефтчи»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Встреча против азербайджанского «Нефтчи» должна была пройти 23 марта
Игроки &laquo;Спартака&raquo;
Игроки «Спартака» (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Московский футбольный клуб «Спартак» сообщил в своем телеграм-канале об отмене товарищеского матча против азербайджанского «Нефтчи» из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

Встреча должна была пройти 23 марта в Баку.

«Мысли всей нашей команды — с семьями погибших и с теми, кто пострадал. Благодарим за понимание бакинский клуб, с которым мы обязательно сыграем в будущем. Скорбим вместе со всей Россией», — говорится в сообщении.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

«Спартак» отправился в Баку, что провести товарищеский матч во время паузы в чемпионате России на матче сборных.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным Следственного комитета, погибли 115 человек, более 120 пострадали.

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