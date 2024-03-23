«Спартак» отменил товарищеский матч в Баку
Московский футбольный клуб «Спартак» сообщил в своем телеграм-канале об отмене товарищеского матча против азербайджанского «Нефтчи» из-за теракта в «Крокус Сити Холле».
Встреча должна была пройти 23 марта в Баку.
«Мысли всей нашей команды — с семьями погибших и с теми, кто пострадал. Благодарим за понимание бакинский клуб, с которым мы обязательно сыграем в будущем. Скорбим вместе со всей Россией», — говорится в сообщении.
«Спартак» отправился в Баку, что провести товарищеский матч во время паузы в чемпионате России на матче сборных.
В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным Следственного комитета, погибли 115 человек, более 120 пострадали.
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