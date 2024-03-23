СКА сократил отставание в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ с «Автомобилистом»

СКА сократил отставание в серии плей-офф КХЛ против «Автомобилиста»

Петербургский клуб после трех поражений одержал первую победу над екатеринбуржцами со счетом 5:2

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Петербургский СКА обыграл в гостях екатеринбургских «Автомобилист» со счетом 5:2 в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Василий Глотов (7-я минута), Алекс Гальченюк (14), Никита Камалов (40) и Марат Хайруллин (58, 60). У проигравших отличились Стефан Да Коста (35) и Алексей Макеев (49).

Счет в серии до четырех побед стал 3–1 в пользу «Автомобилиста». Следующий матч запланирован на 25 марта в Санкт-Петербурге.

СКА завершил регулярный чемпионат на втором месте в Западной конференции и в 1/8 финала обыграл нижегородское «Торпедо» (4–1).

«Автомобилист» стал пятым в Восточной конференции и в первом раунде Кубка Гагарина сенсационно победил казанский «Ак Барс» (4–2), финалиста прошлого сезона.