СКА сократил отставание в серии плей-офф КХЛ против «Автомобилиста»
Петербургский СКА обыграл в гостях екатеринбургских «Автомобилист» со счетом 5:2 в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Василий Глотов (7-я минута), Алекс Гальченюк (14), Никита Камалов (40) и Марат Хайруллин (58, 60). У проигравших отличились Стефан Да Коста (35) и Алексей Макеев (49).
Счет в серии до четырех побед стал 3–1 в пользу «Автомобилиста». Следующий матч запланирован на 25 марта в Санкт-Петербурге.
СКА завершил регулярный чемпионат на втором месте в Западной конференции и в 1/8 финала обыграл нижегородское «Торпедо» (4–1).
«Автомобилист» стал пятым в Восточной конференции и в первом раунде Кубка Гагарина сенсационно победил казанский «Ак Барс» (4–2), финалиста прошлого сезона.
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