CBF назвала приговоры Алвесу и Робиньо концом главы в бразильском футболе

CBF о приговорах Алвесу и Робиньо: это конец тяжелой главы в бразильском футболе

Оба бывших звезды сборной Бразилии по футболу получили тюремные сроки за изнасилования

Дани Алвес (Фото: Europa Press/ D.Zorrakino / Pool / Global Look Press)

Бразильская конфедерация футбола (CBF) в соцсети Х опубликована заявление по поводу тюремных приговоров бывшим игрокам национальной сборной страны Дани Алвесу и Робиньо за изнасилование.

«Приговоры Робиньо и Дани Алвесу положили конец одной из самых тяжелых глав в истории бразильского футбола. Два дела, в которых участвовали игроки, бывшие звездами сборной Бразилии, одной из величайших культурных икон нашей страны, не могут закончиться просто осуждением двух виновных. Крайне важно, чтобы мужество жертв вдохновляло все больше и больше женщин не молчать перед лицом варварства такого порядка», — сказано в заявлении.

В CBF добавили, что в среде, где преобладает маскулинность, мужчины должны быть на передовой борьбы не только с сексуальным насилием, но и со всеми его видами. «CBF, все ее руководство и технический комитет выражают свою солидарность с жертвами двух жестоких преступлений, совершенных бывшими футболистами», — говорится в заявлении.

CBF также отметила, что выступление за сборную является привилегией. «Желтая форма, которую носят на поле бразильские футболисты, — это больше, чем просто форма. Точно так же, как футбол для Бразилии — больше, чем просто спорт. Позор, что спортсмен чувствует себя комфортно, совершая подобные извращения, полагая, что то, чего он достиг благодаря спорту, каким-то образом защитит его от любого наказания», — заявили в Бразильской конфедерации футбола.

22 февраля суд в Барселоне приговорил Дани Алвеса к четырем с половиной годам за изнасилование женщины в туалете ночного клуба в декабре 2022-го. Алвес также должен выплатить пострадавшей компенсацию. 20 марта суд согласился отпустить бразильца под залог €1 млн, он останется на свободе в ожидании итогов апелляции на приговор.

На счету 40-летнего бразильца 43 трофея, завоеванных со сборной Бразилии и клубами, среди которых были «Барселона», «Севилья», «Ювентус» и ПСЖ. Лионель Месси опередил Алвеса по числу титулов только в августе 2023-го.

40-летнего Робиньо, у которого 100 матчей за национальную сборную, осудили в Италии за изнасилование девушки в 2013 году, но Бразилия футболиста не выдавала. На этой неделе бразильский суд решил, что он будет отбывать наказание на родине.