Второй матч плей-офф КХЛ отменили из-за теракта в «Крокусе»

Пятый матч серии 1/4 финала между «Авангардом» и ярославским «Локомотивом» должен был пройти 24 марта в Омске. Игра состоится в другой день

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Пятый матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом» не состоится 24 марта и будет перенесен на другую дату. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Встреча должна была пройти в Омске.

«Локомотив» ведет в серии до четырех побед со счетом 3–1.

Ранее КХЛ сообщила о переносе другого матча плей-офф, между московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом», который должен был пройти 23 марта.

Матч «Автомобилиста» в Екатеринбурге против петербургского СКА 23 марта состоится по расписанию.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным Следственного комитета, всего погибли 93 человека, более 120 пострадали.