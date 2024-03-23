Второй матч плей-офф КХЛ отменили из-за теракта в «Крокусе»
Пятый матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом» не состоится 24 марта и будет перенесен на другую дату. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Встреча должна была пройти в Омске.
«Локомотив» ведет в серии до четырех побед со счетом 3–1.
Ранее КХЛ сообщила о переносе другого матча плей-офф, между московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом», который должен был пройти 23 марта.
Матч «Автомобилиста» в Екатеринбурге против петербургского СКА 23 марта состоится по расписанию.
В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным Следственного комитета, всего погибли 93 человека, более 120 пострадали.
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