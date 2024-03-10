«Не нужно фантазировать». Реакция на нокаут экс-чемпиона UFC в боксе

Британский боксер Энтони Джошуа нокаутировал экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну в боксерском бою. Что говорят о поражении бывшего бойца ММА в поединке против профессионального боксера — в подборке «РБК Спорт»

Франсис Нганну и Энтони Джошуа (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе Энтони Джошуа нокаутировал экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну во втором раунде боксерского поединка, который прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

На счету 34-летнего Джошуа 28 побед и три поражения, в том числе два от украинца Александра Усика, действующего чемпиона WBA, WBO и IBF.

37-летний Нганну провел второй бой на профессиональном боксерском ринге. В октябре прошлого года он уступил судейским решением чемпиону по версии Всемирного британского совета (WBC) Тайсону Фьюри. Причем британец побывал в нокдауне.

Нганну последний бой в UFC провел в январе 2022 года, победив единогласным решением судей француза Сирила Гана. После этого он ушел из промоушена, не договорившись о новом контракте.

Мнение экспертов

Григорий Дрозд, экс-чемпион мира по версии WBC (2014–2016)

«Очень рад за Джошуа. Прекрасная победа. Думал, что бой затянется, но Энтони взял все в свои руки. Я бы сказал, это жестокий нокаут, яркая победа. Все боксеры рады победе над бойцом ММА. Бойцам смешанных единоборств можно идти в бокс, но не нужно фантазировать и пренебрегать школой бокса. Джошуа подготовился и просто «съел» Нганну. Это было классическое противостояние человека, который занимается боксом профессионально и человека, который не занимается», — сказал Дрозд «РБК Спорт».

Российский боец ММА Федор Емельяненко 5 февраля провел свой последний поединок, в котором уступил американцу Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде, после чего объявил о завершении карьеры. Летом Емельяненко выражал желание провести боксерский бой против Майка Тайсона, но американец не согласился.

«Федор Емельяненко наш известный ветеран. Наверное, он больших целей не ставит, это выставочный бой. У Феди неплохие руки. Посоветовал бы ему быть внимательнее. Выходить против таких, как Энтони Джошуа, ему точно не стоит», — добавил Дрозд.

Алексей Тищенко, двукратный олимпийский чемпион по боксу

«Мне приятно, что Джошуа выиграл, чтобы каждый не думал, что сможет прийти в бокс и сразу встречаться с чемпионами, даже перейдя из смежного вида спорта. Бокс достаточно сложный вид спорта, которым нужно заниматься достаточно длительное время, чтобы конкурировать на высоком уровне. Этот случай показал, что первый бой Нганну был больше недооценкой оппонента со стороны Тайсона Фьюри. Этот бой доказал, что для высокой конкуренции в боксе Нганну нужно еще много работать. Я доволен, что выиграл боксер», — заявил Тищенко «РБК Спорт». «Конечно, можно то же самое сказать касательно Федора Емельяненко. Я бы не хотел, чтобы Федор выступал. Даже в теории, если он выиграет, хотя есть и шанс, что он проиграет — я не хочу это видеть. Всякое может быть», — отметил Тищенко.

Константин Цзю, бывший абсолютный чемпион мира по боксу

«Каждый должен заниматься своим делом. Не нужно бойцам смешанных единоборств идти в бокс. Исход поединка абсолютно закономерный. Сейчас в Эмиратах беспроцентное количество боев за счет того, что у них есть финансы. Они пошли против всех правил бизнеса. Результат поединка Джошуа абсолютно справедливый. Нельзя так просто дойти до уровня чемпиона мира, который всю жизнь отдал этому спорту», — сказал Цзю «РБК Спорт».

Эдуард Трояновский, бывший чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF)

«Для Джошуа это были легкие деньги. В принципе, я думал, что так и будет. Иного исхода не должно было быть. Джошуа готовился. Он, как обычно, подходит в полной готовности к бою. Что касается ММА, то бойцы могут пробовать, но шансов против профессиональных боксеров практически нет. Наверное также, как у боксера, который решит выступать в смешанных единоборствах. Поэтому, каждый должен заниматься своим направлением», — заявил Трояновский «РБК Спорт».