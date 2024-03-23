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Гонщика Red Bull оштрафовали на три позиции на старте Гран-при Австралии

Гонщика Red Bull Переса оштрафовали на три позиции перед Гран-при Австралии
Мексиканец Серхио Перес был наказан за блокировку немца Нико Хюлькенберга из Haas во время квалификации. Теперь вместо третьего места Перес будет стартовать в гонке шестым
Фото: Robert Cianflone / Getty Images
Фото: Robert Cianflone / Getty Images

Мексиканский пилот команды Red Bull Серхио Перес получил штраф в три позиции по итогам квалификации Гран-при Австралии, третьего в сезоне этапа «Формулы-1». Об этом сообщается на сайте чемпионата.

Перес был наказан за блокировку немца Нико Хюлькенберга из Haas во время квалификации. Мексиканец занял в ней третье место, но теперь будет стартовать шестым.

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Спорт
Макс Ферстаппен

Место Переса в третьей позиции на стартовой решетке теперь отойдет британцу Ландо Норрису из McLaren.

В первой позиции на старт уйдет партнер Переса по Red Bull, действующий чемпион Макс Ферстаппен из Нидерландов. Вторым будет стартовать испанец Карлос Сайнс-младший из Ferrari.

Гонка Гран-при Австралии пройдет 24 марта, начало — 7:00 мск.

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Формула-1 автогонки Серхио Перес
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